84 yıldır bitmeyen özlem... Saat 9'u 5 geçe hayat 1 dakika durdu

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Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk'ün ebediyete intikal ettiği saat olan 09.05'te sirenlerin çalmasıyla tüm Türkiye'de cadde ve sokaklarda vatandaşlar saygı duruşunda bulundu.

Her sene olduğu gibi, Atatürk'ün aramızdan ayrılışının 09.05'te köprüde kontak kapatan sürücülere, görevli polis memurları da katıldı. Araçlardan inilerek saygı duruşunda bulunuldu.

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15 Temmuz Şehitler Köprüsü'nde, farklı birimlerde görevli polis memurları saygı duruşunda bulundu.

DOLMABAHÇE SARAYI

Atatürk'ün, ebediyete intikalinin 84.yılında Türkiye'nin dört bir yanından birçok kişi Dolmabahçe Sarayı'na geldi. Saatler 09.05'i gösterdiğinde sirenler çalındı, saygı duruşunda bulunuldu ve İstiklal Marşı okundu.

Ulu Önder Gazi Mustafa Kemal Atatürk, vefatının 84'üncü yıl dönümünde tüm yurtta saygı ve rahmetle anılıyor. Her yıl olduğu gibi bu yıl da Atatürk'ün 10 Kasım 1938 günü saat 09'u 5 geçe hayata gözlerini yumduğu Dolmabahçe Sarayı'na gelenler tek yürek olarak Atatürk'ü andı.

Atatürk'ün hayata gözlerini yumduğu 71 numaralı odada tören düzenlendi. Karanfiller Atatürk'ün vefat ettiği yatağına bırakıldı. Tören sırasında 7'den 70'e birçok insanın gözyaşlarını tutamadığı görüldü. Öğrenciler Atatürk'ü marşlar okuyarak andı.

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Fotoğraf: Hakan Akgün

"O OLMASAYDI HİÇBİR ŞEY OLMAZDI"

Anma törenleri için Fethiye'ten geldiğini belirten Berat Tunay "Buranın çok değişik bir atmosferi var. İnsan ister istemez duygulanıyor. Sonuçta bir ülke bırakıldı bize. Atatürk için buradayız." dedi.

Kıbrıs Gazisi Erdem Misliyok "Her sene gelmeye çalıştım. Atatürk için bir şiir yazmıştım. Kızımın arzusuyla, Atatürk'ün dünyaya geldiği yerde okudum. Kendimi Çok mutlu ve ona yakın saydım. Atatürk'ün boyu ile benim boyum aynı. Bu kadar benzerlik bile mutlu olmaya yetiyor. Gerçekten o olmasaydı hiçbir şey olmazdı" diye konuştu.

Fotoğraf: Mehmet Onur

Tören için İzmir'den gelen Arda Mert Abaylı "İçimde mutluluk var, çok fazla şehit verdik. Bu vatan topraklarını geri almak için savaştık. Bu çok güzel bir duygu" dedi.

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8 yaşındaki Hümeyra Bektaş "Çok güzel bir yer. Buraya geldiğim için gurur duyuyorum. Çok güzel bir insan, keşke ölmeseydi" dedi.

Fotoğraf: Mehmet Onur

MADENCİ VE YOL İŞÇİLERİNDEN SAYGI DURUŞU

Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ün aramızdan ayrılışının yıl dönümü dolayısıyla Karabük, Zonguldak ve Bartın’da maden işçilerinden, yol inşaatı işçilerine, trafikteki vatandaşlar saat 09.05’i gösterdiğinde Atatürk’e saygı duruşunda bulundu.

TRABZON

Trabzon'da anma töreni, 15 Temmuz Şehitler ve Hürriyet Parkı'ndaki Atatürk Anıtı'na çelenk bırakılması ile başladı. Saat 09.05'i gösterdiğinde sirenler çalıp, saygı duruşuna geçildi, ardından da İstiklal Marşı okundu.

SİVAS

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Cumhuriyet Meydanı'ndaki Atatürk Anıtı önünde anma programı düzenlendi. Törene Vali Yılmaz Şimşek, Belediye Başkanı Hilmi Bilgin, 5'inci Piyade Eğitim Tugayı Komutanı Piyade Albay Cüneyt Mutlu ile kurum ve kuruluş temsilcileri, askeri erkan, öğrenciler ve vatandaşlar katıldı.

Çelenk bırakılmasının ardından saat 09.05'i gösterdiğinde, 2 dakikalık saygı duruşu yapıldı. Sirenler eşliğinde yapılan saygı duruşuna İnönü Bulvarı üzerindeki araç sürücüleri kornalarla eşlik etti. Kent meydanındaki vatandaşlar da saygı duruşuna geçti. Saygı duruşu sonrasında İstiklal Marşı okundu. Vali Şimşek, şeref defterini imzaladı.

ANTALYA

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Antalya Valiliği'nce düzenlenen anma programı kapsamında Cumhuriyet Meydanı'nda Atatürk Anıtı'na çelenk bırakıldı. Programa Vali Ersin Yazıcı, Büyükşehir Belediye Başkanı Muhittin Böcek ve kent protokolü ile siyasi partilerin temsilcileri, çok sayıda kamu kurumu yöneticisi ve vatandaşlar katıldı.

Saatler 09.05'i gösterdiğinde, Atatürk'ün manevi huzurunda 2 dakikalık saygı duruşu yapıldı. Siren sesiyle birlikte herkes saygı duruşuna geçti. Daha sonra İstiklal Marşı okundu, Türk bayrağı yarıya indirildi. Resmi törenin ardından Antalya El Ele Platformu üyesi çok sayıda meslek kuruluşu, siyasi parti, sendika ve sivil toplum örgütü temsilci ve üyelerince de Atatürk Anıtı'na çelenk bırakıldı. Kentin birçok noktasında da saat 09.05'i gösterdiğinde, saygı duruşunda bulundu. Konyaaltı sahilinde denize girmeye gelenler de saygı duruşuna katıldı.



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