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Maltepe'de Atatürk için saygı zinciri ve dalışı

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#İstanbul#Maltepe#Atatürk
Oluşturulma Tarihi: Kasım 10, 2022 10:36

İstanbul Maltepe'de Gazi Mustafa Kemal Atatürk, ölümünün 84'üncü yıl dönümünde vatandaşların oluşturduğu 'Ata'ya Saygı Zinciri' ve dalgıçlar tarafından gerçekleştirilen 'Ata'ya Saygı Dalışı' etkinlikleriyle anıldı.

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Gazi Mustafa Kemal'i ölümünün 84'üncü yıldönümünde anmak isteyen yüzlerce vatandaş saatler 09.05'i gösterdiğinde Maltepe Küçükyalı Sahili'nde bir araya geldi. Ellerindeki bayraklarla anma programına katılanlar metrelerce uzunlukta 'Ata'ya Saygı Zinciri' oluşturdu.

Maltepede Atatürk için saygı zinciri ve dalışı
20 kişiden oluşan profesyonel dalgıçlar ise 'Ata'ya Saygı Dalışı' gerçekleştirdi. Dalgıçlar saat 09.05'te ellerinde Atatürk'ün gözlerinin olduğu pankart ve Türk Bayrağı ile su yüzüne çıkarak Ata'yı andı.

Maltepede Atatürk için saygı zinciri ve dalışı
Anma etkinliğine katılan Nurcan Bergitem, "Hala içimizde yaşıyor. Ne mutlu bize hala bu kalabalıkta onu anabiliyoruz. Keyifle, gururla seyrettik hepsini" dedi.

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Maltepede Atatürk için saygı zinciri ve dalışı
Melis Erkal ise "Çocuklarımızı okula törene bırakıp, koşa koşa buraya geldik. Ağlayarak her sene olduğu gibi Ata'mıza saygı duruşunu yaparak görevimizi yerine getirdik. Tüm duygularımızla katıldık. Çok mutluyuz" diye konuştu.

Maltepede Atatürk için saygı zinciri ve dalışı

 

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#İstanbul#Maltepe#Atatürk

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