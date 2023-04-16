81 ildeki 'Güvenli Eğitim' uygulamasında kayıp 8 çocuk bulundu

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Bakanlıktan yapılan açıklamaya göre; ülke genelinde eş zamanlı olarak 10 bin 71 karma ekip ile 31 bin 380 emniyet ve jandarma personelinin katılımı ile 'Güvenli Eğitim' uygulaması yapıldı. Uygulamada; 19 bin 517 okul servis aracı denetlendi. Denetimlerde, 556 'Okul Servis Araçları Yönetmeliği'ne uymamak', 183 'araç muayenesi yaptırmamak', 33 'fazla yolcu taşımak', 98 'emniyet kemeri takmamak' ihlalleri başta olmak üzere diğer ihlallerle birlikte toplam 3 bin 965 araç ve sürücüsüne işlem yapılarak idari para cezası uygulandı. Eksikliği tespit edilen 256 okul servis aracı ise trafikten men edildi.