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81 ildeki 'Güvenli Eğitim' uygulamasında kayıp 8 çocuk bulundu

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#Güvenli Eğitim#İçişleri#Uygulama
81 ildeki Güvenli Eğitim uygulamasında kayıp 8 çocuk bulundu
Oluşturulma Tarihi: Nisan 16, 2023 17:43

İçişleri Bakanlığı, 81 il genelinde okul ve öğrenci yurtlarının yakın çevrelerinde ve umuma açık iş yerlerinde yapılan uygulamada; çeşitli suçlardan aranan 663 kişinin yakalandığını, 8 kayıp çocuğun da bulunduğunu açıkladı.

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Bakanlıktan yapılan açıklamaya göre; ülke genelinde eş zamanlı olarak 10 bin 71 karma ekip ile 31 bin 380 emniyet ve jandarma personelinin katılımı ile 'Güvenli Eğitim' uygulaması yapıldı. Uygulamada; 19 bin 517 okul servis aracı denetlendi. Denetimlerde, 556 'Okul Servis Araçları Yönetmeliği'ne uymamak', 183 'araç muayenesi yaptırmamak', 33 'fazla yolcu taşımak', 98 'emniyet kemeri takmamak' ihlalleri başta olmak üzere diğer ihlallerle birlikte toplam 3 bin 965 araç ve sürücüsüne işlem yapılarak idari para cezası uygulandı. Eksikliği tespit edilen 256 okul servis aracı ise trafikten men edildi.

81 ildeki Güvenli Eğitim uygulamasında kayıp 8 çocuk bulundu



Uygulamada, 20 bin 97 okul çevresi başta olmak üzere ülke genelinde bulunan 24 bin 349 umuma açık yer, park ve bahçeler, metruk binalar, çakmak gazı ile tiner gibi uçucu madde, alkol ve özellikle açık ve paket olarak tütün mamulleri satışı yapılan yerler denetlendi. Denetimlerde çeşitli suçlardan aranan 663 kişi yakalandı, 8 kayıp çocuk bulundu. Ayrıca, 2 ruhsatsız tabanca, 3 ruhsatsız av tüfeği, 1 kurusıkı tabanca, 6 mermi, 7 bin 646 paket kaçak sigara ve 21 bin 520 adet doldurulmuş makaron ele geçirildi. 

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#Güvenli Eğitim#İçişleri#Uygulama

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