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81 ilde 'kumar' ve 'yasa dışı bahis' uygulaması: 30 gözaltı

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#İçişleri Bakanlığı#Kumar#Yasa Dışı Bahis
81 ilde kumar ve yasa dışı bahis uygulaması: 30 gözaltı
Oluşturulma Tarihi: Ekim 16, 2022 15:32

İçişleri Bakanlığı, ülke genelinde yapılan 'kumar, tombala ve oyun makineleri' ile 'yasa dışı bahis' uygulamasında 30 kişinin gözaltına alındığını, 98 iş yeri ve derneğe de işlem yapıldığını açıkladı.

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Bakanlıktan yapılan açıklamaya göre, Emniyet Genel Müdürlüğü, Sahil Güvenlik ve Jandarma Genel Komutanlığı koordinesinde; dün ülke genelinde 32 bin 691 personelin katılımı ile 'kumar, tombala ve oyun makineleri' ile 'yasa dışı bahis' uygulaması yapıldı.

Kumar, tombala ve oyun makineleri uygulamasında 17 bin 480 iş yeri ile deniz araçları ve 450 dernekte 14 kişi gözaltına alındı, çeşitli suçlardan aranan 336 kişi yakalandı. 294 kişi hakkında adli işlem yapıldı ve 236 kişi hakkında idari işlem yapılıp, para cezası uygulandı. 98 umuma açık iş yeri ve derneğe de idari işlem yapıldı.

Yasa dışı bahis uygulamasında ise 97 yasa dışı bahis oynatılan iş yerinde ve 105 oynatan kişi hakkında 7258 Sayılı Kanun kapsamında adli işlem, 115 kişi hakkında yasa dışı bahis oynamaktan idari işlem yapıldı ve para cezası uygulandı. Ayrıca 16 kişi gözaltına alındı ve çeşitli suçlardan aranan 323 kişi yakalandı.

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Uygulamalarda; 1 adet yazıcı, 40 bin 615 TL para, 7 adet tabanca, 3 adet av tüfeği, 41 adet mermi, 29 adet kesici/delici alet, 20 adet kumar/oyun makinesi, 2 adet tombala makinesi, muhtelif miktarda uyuşturucu madde, 1938 adet kaçak sigara ve çok sayıda yasa dışı bahis oyun kuponu ile kumar oynanması için kullanılan materyaller ele geçirildi. 

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#İçişleri Bakanlığı#Kumar#Yasa Dışı Bahis

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