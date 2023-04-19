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81 ilde 'düzensiz göç' uygulaması: 15 organizatöre gözaltı

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#İçişleri Bakanlığı#Düzensiz Göç#Organizatör
81 ilde düzensiz göç uygulaması: 15 organizatöre gözaltı
Oluşturulma Tarihi: Nisan 19, 2023 12:55

Türkiye genelinde yapılan düzensiz göç ile mücadeleye yönelik huzur uygulamasında 5'i yabancı uyruklu olmak üzere toplam 15 organizatör gözaltına alındı, 731 düzensiz göçmen yakalandı.

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İçişleri Bakanlığı'ndan yapılan yazılı açıklamaya göre; Emniyet Genel Müdürlüğü, Jandarma Genel Komutanlığı ve Sahil Güvenlik Komutanlığı birimleri sorumluluk bölgelerinde Göç İdaresi Başkanlığı taşra birimleri ile birlikte düzensiz göç ve göçmen kaçakçılığı ile etkin mücadele edilebilmesi amacıyla uygulama yapıldı.

Yabancı uyruklu kişilerin kalabileceği metruk yerler, yoğunlukla ikamet ettikleri bölgeler, umuma açık eğlence mekanları kontrol edildi. 29 bin 694 personelin katılımıyla toplam 6 bin 894 noktada yapılan uygulamada, 5 bin 162 metruk bina, 8 bin 858 umuma açık yer, 468 terminal ve 3 bin 379 diğer yerler olmak üzere toplam 17 bin 867 yer kontrol edildi.

Uygulamada 5'i yabancı uyruklu olmak üzere toplam 15 organizatör gözaltına alındı, 731 düzensiz göçmen yakalandı, 16’sı yabancı uyruklu olmak üzere toplam 945 aranan kişi tespit edildi, 454’ü yabancı uyruklu ve 28’i Türk vatandaşı olmak üzere toplam 481 kişiye idari yaptırım uygulandı.

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Uygulamada; 2 otomobil, tekne, 4 cep telefonu, 2 tarihi eser ve 5 sahte pasaport ile muhtelif miktarda uyuşturucu madde ele geçirildi.

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#İçişleri Bakanlığı#Düzensiz Göç#Organizatör

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