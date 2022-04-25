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80 milyonluk vurgunda yeni gelişme! 'Süperstar Alev'e bir şok daha

#Süperstar Alev#Dolandırıcılık#Muğla
80 milyonluk vurgunda yeni gelişme Süperstar Aleve bir şok daha

Muğla'nın Bodrum ilçesinde, 80 milyon TL'lik vurgun yaptığı ileri sürülen firmanın sahibi 'Süperstar' lakaplı Alev Y.'nin banka hesapları bloke edildi. Bunun yanı sıra Alev Y.'nin 2 milyon liraya satın aldığı 3 devesine de el koyuldu.

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Bodrum'da emlak kiralama ve inşaat işleri yapan firmanın sahibi Alev Y., birçok kişiden para toplayıp, kiraladıkları evlerden kar payı vereceği yalanını söyledi. İddiaya göre, satışlardan yüzde 35 civarı kardan pay veren firma, bir süre düzenli olarak ödeme yaptı. İlerleyen süreçte firma, kimseye herhangi bir ödeme yapmamaya başladı. Ödemesini alamayan kişiler, polise giderek şikayetçi oldu. 50 kişinin şikayetçi olduğu olay ile ilgili inceleme başlatıldı. Ayrıca mağdurlardan 3'ünün de savcılığa suç duyurusunda bulunduğu öğrenildi. Mağdurlar, firmanın 800 kişiden 80 milyon lira topladığını iddia etti.

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Bodrum Cumhuriyet Başsavcılığı'nın koordinesinde, Bodrum İlçe Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Grup Amirliği ekiplerince düzenlenen operasyonda firmanın sahibi Alev Y., babası Sinan Y., annesi Mesude Y., arkadaşı Gökhan G. ve Cahit G., gözaltına alındı. Mağdur olduğu iddiasıyla gazetecilere açıklama yapan firmanın eski çalışanı Deniz Y. de sabah saatlerinde gözaltına alındı. Polisteki işlemlerinin ardından 6 şüpheli, adliyeye sevk edildi.

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80 milyonluk vurgunda yeni gelişme Süperstar Aleve bir şok daha


Öte yandan 'Süperstar' lakaplı Alev Y.'nin banka hesapları bloke edildi, gayrimenkul ve araçlarına şerh koyuldu. Alev Y.'nin suçtan elde ettiği gelirle 2 milyon liraya satın aldığı ileri sürülen 3 devesine de el koyuldu. 

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#Süperstar Alev#Dolandırıcılık#Muğla

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