8 yılda birçok kez evden kaçan Yakup'tan, 30 gündür haber alınamıyor

Antalya'da yaşayan 4 çocuklu Altuntaş ailesinin en büyük çocuğu Yakup Altuntaş'tan bir aydır haber alınamıyor. Rahatsızlığı olmayan Altuntaş, 9 yaşından bu yana hiçbir sebep yokken evden kaçmaya başladı. Her defasında bulunup eve getirilen Altuntaş'ın, evde iki gün kalıp sadece bilgisayar başında vakit geçirip, daha sonra ailesine hiçbir şey söylemeden çıkıp gittiği belirtildi. Aile evden kaçmaları önlemek için çocuklarını bugüne kadar onlarca doktor ve hastaneye götürdü ama bir sonuç alamadı.

Yakup'un 9 yaşından bu yana sürekli olarak evden kaçtığını anlatan baba Serhat Altuntaş, oğlunun hiçbir şeyle ilgilenmediğini belirtti. Oğlunun kaçmalarına ve davranışlarına bir anlam veremediğini söyleyen baba Altuntaş, "Şimdiye kadar yüzlerce kez evden kaçtı. Bulup getiriyoruz tekrar kaçıyor. Hiçbir amacı olmadan sokakta boş boş geziyor" dedi.

Oğlunu çeşitli doktorlara götürdüğünü, fakat sonuç alamadığını belirten Serhat Altuntaş, en son 30 gün önce evden kaçan oğlunun hayatından endişe ettiğini söyledi.