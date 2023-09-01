8 yılda 38 bin PKK’lı etkisiz

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Terörle mücadelede kararlılık vurgusu yapan Milli Savunma Bakanlığı Basın ve Halkla İlişkiler Müşaviri Tuğamiral Zeki Aktürk, düzenlenen basın bilgilendirme toplantısında şu açıklamaları yaptı:

PENÇE-KİLİT’TE 600: “Son bir haftada 44 terörist etkisiz hale getirildi. Böylece etkisiz hale getirilen terörist sayısı bu yıl içinde bin 146’ya, 24 Temmuz 2015’ten bugüne kadar ise 38 bin 489’a ulaştı. Irak’ın kuzeyinde icra edilen Pençe-Kilit Harekâtı’nda bugüne kadar 600 terörist etkisiz hale getirildi. Değişik çaplarda toplam bin 336 silah ve 667 bin 547 mühimmat ele geçirilmiş, 2 bin 192 mayın/el yapımı patlayıcı tespit ve imha edildi, 640 mağara/sığınak imha edildi.Kahraman Mehmetçiğin büyük bir fedakârlık ve olağanüstü gayretle yürüttüğü bu başarılı mücadele sonucu terör örgütüne ağır darbe vurulmuş, örgütün hareket kabiliyeti bitme noktasına getirilmiş ve yıllardır milletimizin başına musallat olan terör belasını defetmede önemli bir aşamaya gelinmiştir.

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HUDUT GÜVENLİĞİ: Cumhuriyet tarihimizin en yoğun tedbirleri ve tesis edilen çok katmanlı emniyet sistemi ile korunan hudutlarımızda son bir haftada yasadışı yollarla geçmeye çalışan 474 şahıs yakalanmıştır. Bu şahıslardan 30’u FETÖ mensubu olmak üzere 37’si terör örgütü üyesidir. 4 bin 291 şahıs ise hududu geçemeden engellenmiştir. Böylece yıl içerisinde hudutlarımızdan yasadışı yollarla geçmeye çalışırken yakalananların sayısı 5 bin 756’ya yükselmiş, yakalanan şahıslardan 285’i FETÖ mensubu olmak üzere toplam 417 terör örgütü mensubu kolluk kuvvetlerine teslim edilmiştir. Hududu geçemeden engellenen kişi sayısı da 145 bin 697 olmuştur.”