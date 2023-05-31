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8 yaşındaki Meryem'in kahreden ölümü! Servis şoförünü çevredekiler yakaladı

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#Meryem Akarsu#Üsküdar#İstanbul
8 yaşındaki Meryemin kahreden ölümü Servis şoförünü çevredekiler yakaladı
Oluşturulma Tarihi: Mayıs 31, 2023 13:17

Üsküdar'da evinin önünde oyuncak skuter ile oynayan 8 yaşındaki Meryem Akarsu'ya çarptıktan sonra kaçtığı iddia edilen servis şoförü çevredekiler tarafından yakalandı. Ağır yaralanan Meryem Akarsu kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti.

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Kaza 29 Mayıs Pazartesi günü saat 17.00 sıralarında Ünalan Mahallesi'nde meydana geldi. İddiaya göre evinin önünde kaldırımda ikizi ile birlikte oyuncak skuter ile kayan 8 yaşındaki Meryem Akarsu'ya sokağa hızlı girdiği öne sürülen servis aracı çarptı. Küçük çocuk ağır yaralanırken servis şoförü olay yerinden kaçmaya çalıştı. Olayı gören çevredeki vatandaşlar polis ve sağlık ekiplerine haber verirken bir yandan da kaçan şoförü durdurmaya çalıştı. Ara sokaklarda yaşanan kovalamaca sonrasında vatandaşlar kaçan servis aracının önünü kesti.

8 yaşındaki Meryemin kahreden ölümü Servis şoförünü çevredekiler yakaladı

 AÇAN ŞOFÖRÜN, VATANDAŞLAR TARAFINDAN YAKALANMASI KAMERADA

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Sağlık ekipleri ağır yaralanan küçük çocuğa ilk müdahaleyi olay yerinde yaptıktan sonra ambulansla hastaneye kaldırdı. 8 yaşındaki Meryem Akarsu burada yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti. Vatandaşlar tarafından yakalanan servis şoförü Refik Ö. polis ekiplerine teslim edilerek gözaltına alındı. Şoför Refik Ö.'nün verdiği ilk ifadede kazadan sonra kaçmadığını yol açılması için aracını ileri almaya çalıştığını ve bunun da çevredekiler tarafından kaçtığının düşünüldüğünü söylediği öğrenildi. Polis merkezindeki işlemlerin ardından adliyeye sevk edilen Refik Ö. "Taksirli Öldürme" konusundan tutuklanarak cezaevine gönderildi.

8 yaşındaki Meryemin kahreden ölümü Servis şoförünü çevredekiler yakaladı

 "KIZIM ÇOK ACI BİR ŞEKİLDE ÖLDÜ, ÇOK HAYALLERİ VARDI"

Acılı anne Zeynep Akarsu gözyaşları içinde yaşadıklarını anlattı. Zeynep Akarsu, "Pazartesi akşam saatleri işten gelmiştim. Çocuklarım sürekli evin önünde oyun oynuyorlar. Balkonda oturuyordum sürekli dışarıda oynadıklarına bakıyordum. Sadece böyle bir dakikalığına içeriye girdim. O sırada bir çığlık sesi duydum. Herkes bağırıyordu, ağlıyordu. Koşup geldim, kızım burada yatıyordu yüz üstü. Bütün insanlar ağlıyordu. Şuradan bir araç çok hızlı bir şekilde gelmiş. Benim kızım da buradan geliyormuş önce ikizi geçmiş eve geliyorlardı. O da burada duruyormuş. O kadar hızlı gelmiş ki zaten aşağıdan bağırıyorlarmış yavaş yavaş diye. Burada benim kızıma çarpıyor. Yaklaşık 300-400 metre ileride mahalleden komşularımız kendisini yakaladılar. Durdurmak için arabasının üstüne çıktılar. Ama benim kızım çok acı bir şekilde öldü, kızımın vücudunda bir damla kan kalmamıştı. Benim kızım çok güzel bir çocuktu. Yaşamayı çok seviyordu. Çok hayalleri vardı. Ben artık burada ne oturabilirim ne yaşayabilirim" diye konuştu.

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8 yaşındaki Meryemin kahreden ölümü Servis şoförünü çevredekiler yakaladı

Kazada sonra şoförün kaçtığını belirten Akarsu "Mahalleli kaçmasın diye tekerleğine falan bıçak batırmışlar. Arabanın üstüne çıkıp camını tekmelemişler. Tutuklandığını biliyorum. Dün çocuğumu toprağa koydum" dedi. Adli Tıp Kurumu'ndan ailesi tarafından alınan 8 yaşındaki Meryem Akarsu'nun cenazesi dün Ünalan Küba Camii'nde kılınan cenaze namazının ardından toprağa verildi.

8 yaşındaki Meryemin kahreden ölümü Servis şoförünü çevredekiler yakaladı

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