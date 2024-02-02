8 yaşındaki Ahmet Enes hayatını kaybetmişti! Böcek ilacı faciasında kiracı tutuklandı

Haberin Devamı

Olay, Meram ilçesi Uluırmak Mahallesi'ndeki 2 katlı evde meydana geldi. Altta katta oturan inşaat işçisi Abdülkerim El Ahmed, pazartesi günü evinin çeşitli noktalarına peçete ve kağıt üzerine böcek ilacı koyup, kapı ve pencereleri bantlayıp, ailesiyle birlikte evden ayrıldı. Üst katta oturan ev sahibi Necla Duran'ı (67) sömestir tatili nedeniyle ziyarete gelen kızı Ayşe Temel (40), torunları Fatmanur Temel (18), Yasin Temel (15) ile diğer kızının çocukları Mine Büyükgöker (17) ve Sena Gül Büyükgöker (21), çarşamba günü mide bulantısı şikayetiyle hastaneye gitti.

Bu sırada anneanne Necla Duran ile evde kalan Ahmet Enes Temel de uykusunun geldiğini söyleyip yattı. Necla Duran, bir süre sonra torununun hareket etmediğini fark edince şüphelenip sağlık çalışanı bir yakınıyla konuşarak, 112 Acil Çağrı Merkezi'ne haber verdi. Eve gelen sağlık ekipleri, Ahmet Enes'in duran kalbini çalıştırdı. Ardından ambulansla aynı hastaneye kaldırılan Ahmet Enes, doktorların müdahalesine rağmen yaşamını yitirdi. Anneanne Necla Duran da sağlık ekipleri tarafından tedbir amaçlı hastaneye kaldırıldı. Doktorlar yaptıkları tetkiklerde ailenin zehirlendiğini saptadı. Polis de evde yaptığı incelemede zehirlenmenin, kiracının evine yaptığı böcek ilacı nedeniyle olduğunu tespit etti.

Haberin Devamı

KİRACI TUTUKLANDI

Bunun üzerine Abdülkerim El Ahmed, dün çalışmak için gittiği Çumra ilçesinde gözaltına alındı. İfadesinde evindeki böceklerden rahatsız olduğu için ilaçlama yaptığını belirten Ahmed, sevk edildiği adliyede çıkarıldığı mahkemece 'taksirle ölüme neden olma' suçundan tutuklandı.

Tedavisi devam eden 6 kişiden Ayşe Temel'in sağlık durumunun ciddiyetini koruduğu belirtildi. Ahmet Enes Temel'in cenazesinin de yarın defnedilmesi bekleniyor.