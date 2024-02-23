8. yargı paketi son durakta

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Meclis’in 31 Mart yerel seçim kampanyaları nedeniyle 29 Şubat’tan sonra çalışmaya ara vermesi bekleniyor. Cumhur İttifakı, seçim arasına girilmeden çıkarılacak son düzenleme olarak 8. Yargı Paketi’ni gündemine aldı. Komisyondan geçen teklife göre, “uzun yargılama, haksız tutuklama veya koruma tedbirleri” nedeniyle maddi ve manevi tazminat talepleri artık mahkemeler yerine doğrudan Adalet Bakanlığı bünyesinde kurulan tazminat komisyonlarına yapılacak.

- HAKSIZ TUTUKLANMAYA TAZMİNAT: Düzenlemede ceza hukukunda iki yılı aşan yargılamaların komisyona taşınması olanağı bulunuyor. Bu başvuruların, ‘soruşturma, dava açılması veya yargılama’ sürecinde ya da en geç kesin karara bağlanmasından sonraki bir ayda yapılması gerekiyor. Koruma tedbirleri nedeniyle tazminat isteminde ise karar veya hükümlerin kesinleşmesinden sonraki üç ayda ve her halde kararların kesinleşme tarihini izleyen bir yılda başvuru yapılması gerekiyor. Başvurular 9 ayda karara bağlanacak.

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- KİŞİSEL VERİ PAYLAŞIMI: Teklifte kişisel verilerin güvenliğiyle ilgili kurallar yeni baştan yazılıyor. Sağlık ve cinsel hayata ilişkin kişisel verileri sigortacılık, çalışma mevzuatı, iş sağlığı ve güvenliği ile sosyal hizmetler alanında çalışan kurumlar da arşivleyebilecek. Bu yetkiyi, “sır saklama yükümlüsü kişiler ile kurumlar” kullanabilecek.