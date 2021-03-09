8 Mart manzaraları

ŞİDDETE KARŞI SIFIR TOLERANS

* İstanbul’da Valilik ve İstanbul Üniversitesi’nin işbirliğinde ‘Kadın Buluştayı’ yapıldı. İstanbul Valisi Ali Yerlikaya, “Devlet ve millet olarak hep birlikte, kadına yönelik şiddete karşı sıfır tolerans ilkesiyle mücadele ediyoruz. En büyük hedefimiz, kadına yönelik şiddetin son bulmasıdır. Bütün acil çağrı merkezlerimiz ile ‘Alo 183’ sosyal destek hattı, 7/24 halkımızın ve kadınlarımızın hizmetinde. İçişleri Bakanlığımızca geliştirilen bir diğer önemli hizmetimiz de KADES akıllı telefon uygulaması. Herhangi bir tehlike anında, cihaz konum bilgisiyle ihbarda bulunulduğunda, anında devreye giriyor” dedi

YETER Kİ KADIN İSTESİN

* Mardin’in Derik ilçesindeki Erge Baba Tepesi’nde bir araya gelen sporcular da ‘8 Mart Dünya Kadınlar Günü’nde yamaç paraşütü etkinliği düzenledi. Sporculardan İrem Pulat, uçuşları tüm kadınlara armağan ettiklerini belirterek “Bu sporu bir kadın olarak yapabilmek ayrıca gurur vericidir. Bir kadının isteyip yapamayacağı hiçbir şey yoktur” dedi.

RAFTİNG BOTUNDAN MESAJ









* Düzce’nin köylerinden yaşları 20 ila 70 arasında değişen kadınlar ile kadın sağlık çalışanları da, 8 Mart Dünya Kadınlar Günü’nü Melen Çayı’nda rafting yaparak geçirdi. 69 yaşındaki Gönül Tepe, 2021’in “şiddete hayır” denilen bir yıl olmasını istediğini belirterek “Artık kadına şiddet olmasın ve mutlu bir yıl geçirelim. Rafting ile enerjimiz yerine geldi. Enerjimizle fındık toplarız, mısır ekeriz. Gönülden doğal ürünlerle sağlıklı bir yıl diliyorum” diye konuştu.

KADIN GİBİ KONUŞ

* İzmir’de de İyilik Takipçileri Platformu 8 Mart’ı etkinlikle kutladı. Emel Yürekten, Nuray Işık, Ebru Öz Yılmaz, Senem Onat, Hivron Aslan, Raziye Kübra Ünüsan ve Sibel Keskin, siyah giyinen 100 erkeğe toplumda kadının yaşadıklarını anlattı. Erkekler, konuşmaların sonunda kadınları ayakta alkışladı. İyilik Takipçileri Platformu Başkanı Rana Çetinkaya “Tarihimize yakışmayacak şekilde gerçekleştirilen bu şiddet olayları, hepimizi derinden üzmekte ayrıca toplumu yaralamaktadır. Bugün buraya tüm kadınlarımızın sesi olmaya geldik. Bastırılan çığlıklara, yok sayılan yaralara, olmayan eşitliğe, tüm yargılara rağmen susma. Kadın gibi konuş” dedi.

MOR RENKLE AYDINLANDI

* Adana Belediyesi’nde çalışan kadınların idari izinli sayıldığı 8 Mart’ta kentin sembol yapıları Tarihi Taşköprü ve Büyük Saat ile Gençlik ve Dostluk Köprüleri mor renkle aydınlatıldı.



ÇİÇEK DAĞITTILAR



Bursa’da atlı polisler, birçok ilde de kadın astsubaylar Kadınlar Günü çiçekleri dağıttı.