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Hüsnü Ümit AVCI-Mert Taha VAROL/SİVAS, (DHA)
Haber Giriş: 26.03.2020 - 14:02,Son Güncelleme:/

8 katlı inşaatın girişinde erkek cesedi bulundu

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8 katlı inşaatın girişinde erkek cesedi bulundu
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SİVAS'ta 8 katlı inşaatın garaj girişinde, kimliği belirsiz erkek cesedi bulundu.

Abdulvahabi Gazi Mahallesi 17'nci Sokak'ta oynayan çocuklar, saat 11.30 sıralarında 8 katlı inşaatın garaj girişinde, bir kişinin yerde yattığını görüp, Muhtar Gazi Düzarduç'a haber verdi.

Adrese gelen Muhtar Düzarduç da sağlık ve polis ekiplerini aradı. Gelen sağlık ekipleri, ayakları ile vücudunun çeşitli yerlerinde kırık olduğu tespit edilen kişinin hayatını kaybettiğini belirledi.

Ölen kişinini üzerinden kimlik çıkmazken, ceset, otopsi için Sivas Cumhuriyet Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi morguna kaldırıldı. Kimliği belirsiz kişinin, inşaattan atlayarak intihar etmiş olma ihtimali üzerinde duruluyor.

Muhtar Gazi Düzarduç, "Mahallenin çocukları haber verdi. Hemen buraya gelip, ihbarda bulundum. Şahsı tanımıyoruz. Mahallemizde ya da bölgede ikamet eden biri değil" dedi.

Polis, ölen kişinin kimliğini belirlemek için çalışma başlattı.

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