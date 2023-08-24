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8 bin 200 yıl önce ilk İzmirliler kullanmış... 'Anadolu'da ilk kez görülen bir durum'

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#İzmir#Bornova#Su Kanalı
Oluşturulma Tarihi: Ağustos 24, 2023 10:06

İzmir Bornova'daki Yeşilova Höyüğü'nde sürdürülen arkeoloji çalışmalarında önemli bir gelişme yaşandı. Daha önce 9 köyün gün yüzüne çıkarıldığı bölgede 8 bin 200 yıl öncesine ait su kanalı bulundu. Kazı Başkanı Doç. Dr. Zafer Derin, yaptığı açıklamada "Kente ilk yerleşenler, suyu ayaklarına kadar getirmiş. İlk İzmirliler, imar planını yaparak neredeyse buraya yerleşmişler. Böylelikle yaşamlarını kolaylaştırmışlar. Bu imar, Anadolu'da belki ilk kez görülen bir durum" dedi.

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Kültür ve Turizm Bakanlığı, İzmir Büyükşehir Belediyesi, Bornova Belediyesi ve Ege Üniversitesi'nin desteğiyle Yeşilova ve Yassıtepe höyüklerindeki yürütülen kazılarda yeni sezon çalışmaları sürüyor. Geçmiş kazılarda üst üste 9 köyün gün yüzüne çıkarıldığı, tarihi 8 bin 500 yıl öncesine kadar uzanan kentteki binlerce yıl öncesine ait çipura, öldürücü tür olan zehirli vatoz, deniz kestanesi, istiridye ve midye gibi birçok kalıntıdan ilk İzmirlilerin de bugünün kent sakinleri gibi başta midye olmak üzere deniz ürünlerini tükettiği tespit edildi.

8 bin 200 yıl önce ilk İzmirliler kullanmış... Anadoluda ilk kez görülen bir durum

Yeşilova Höyüğü'ndeki yeni kazılarda, 8 bin 200 yıl öncesine ait tarihin ilk su kanallarından biri bulundu. Kenti ilk sakinlerinin elleriyle dereyi yönlendirerek, suyu ayaklarına kadar getirdiği ortaya çıktı.

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8 bin 200 yıl önce ilk İzmirliler kullanmış... Anadoluda ilk kez görülen bir durum

'4 KUŞAK BOYUNCA KULLANILMIŞ BİR YAPI'

Ege Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Arkeoloji Bölümü Öğretim Üyesi ve Kazı Başkanı Doç. Dr. Zafer Derin, "İzmir'in ilk köy yerleşiminin olduğu Yeşilova Höyüğü'ndeyiz. Bu yılki kazılarda özellikle imarı nasıl kullanmışlar onu anlamaya çalıştık.

8 bin 200 yıl önce ilk İzmirliler kullanmış... Anadoluda ilk kez görülen bir durum

Yerleşimin tam ortasından geçirilen 6,5 metre genişliğinde bir kanalın olduğunu gördük. İki tarafı, taşlarla döşenmiş. Toprakla set gibi yükseltilmiş. Günümüzden 8 bin 200 yıl önce; 4 kuşak boyunca kullanılmış bir yapı. Nitekim bu kanal zamanla dolunca, Roma döneminde aynı alan üzerinden künklerle su geçirilmeye devam edilmiş. Kanal 6,5 metre genişliğinde oldukça büyük.

8 bin 200 yıl önce ilk İzmirliler kullanmış... Anadoluda ilk kez görülen bir durum

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Yerleşim kanalın her iki tarafına inşa edilmiş. Su taşkınlarından etkilenmemiş yerleşim. Çünkü kanalın imarı ona göre yapılmış. 220 metre boyunca uzunluğunu tespit ettik. Bunun sadece küçük bir bölümünü açabildik. Çünkü kanalın içi çok yoğun bir şekilde çakıl taşlarıyla dolu" dedi.

8 bin 200 yıl önce ilk İzmirliler kullanmış... Anadoluda ilk kez görülen bir durum

Bölge sakinlerinin imara verdiği öneme dikkati çeken Doç. Dr. Derin, "Kente ilk yerleşenler, suyu ayaklarına kadar getirmiş. İlk İzmirliler, imar planını yaparak neredeyse buraya yerleşmişler. Böylelikle yaşamlarını kolaylaştırmışlar. Bu imar, Anadolu'da belki ilk kez görülen bir durum" diye konuştu.

8 bin 200 yıl önce ilk İzmirliler kullanmış... Anadoluda ilk kez görülen bir durum

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#İzmir#Bornova#Su Kanalı

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