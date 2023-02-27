8 aylık mutluluk enkazda bitti

Haberin Devamı

Kahramanmaraş merkezli depremlerin vurduğu Hatay'ın merkez Antakya ilçesi Ekinci Mahallesi'nde, 2013'te tamamlanıp 'Cennetten bir köşe' sloganıyla daireleri satılan 12 katlı Rönesans Rezidans da yerle bir oldu. Toplam 250 daireden oluşan rezidansta yüzlerce kişi hayatını kaybetti. Arama-kurtarma çalışmalarının tamamlandığı Rönesans Rezidans'ın enkazı, iş makineleriyle kaldırıldı. Rezidansın 6’ncı katında yaşayan Üsteğmen Miraç İlhan (32) ve eşi Esra İlhan'dan (30) ise haber alınamadı. Esra İlhan'ın Eskişehir'de yaşayan babası Battal Kerzi ve Miraç İlhan'ın Giresun'daki babası Yahya İlhan, çocuklarının bulunabilmesi için 13 Şubat tarihinde DNA testi verdi. Test sonuçlarına göre Miraç İlhan'ın cansız bedeninin enkazdan çıkarıldıktan sonra orada defnedildiği belirlendi. Miraç İlhan'ın cenazesinin Giresun'a götürülerek, yeniden toprağa verileceği belirtildi.

Haberin Devamı

Baba Battal Kerzi, gözyaşı içinde kayıp kızını arıyor.

HAYALLERİ VARDI

Her yerde kızı Esra’yı arayan Battal Kerzi, gözyaşları dökerek şöyle konuştu: "Damadımın cenazesine ulaşıldı ama kızım halen yok, bekliyoruz. DNA testlerini bekliyoruz. İnşallah cenazesine ulaşabiliriz. En azından bir dikili taşı olsun. Orada kiraya gittiler. Benim kızım her şeyden biraz korkuyordu. O siteyi araştırmış, güvenli diye, güvenliği vardı sitenin oradan tutmuş.Daha 8 aylık evlilerdi. Hayalleri vardı. Ama olmadı.Severek evlenmişlerdi. Bütün mutluluklarını 8 aya sığdırdılar. İkisi de birbirlerinin gözünün içine bakıyordu."