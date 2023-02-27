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8 aylık mutluluk enkazda bitti

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#Miraç İlhan#Esra İlhan#Hatay
8 aylık mutluluk enkazda bitti
Oluşturulma Tarihi: Şubat 27, 2023 07:00

8 aylık evli Üsteğmen Miraç İlhan ile eşi Esra İlhan, yüzlerce canla birlikte Rönesans Rezidans’ın enkazı altında kaldı. Miraç İlhan’ın cansız bedeni bulundu. Ancak Esra’ya bir türlü ulaşılamadı. Her yerde kızını arayan baba Battal Kerzi, “O siteyi araştırmış, güvenli diye tutmuş” diyerek gözyaşı döküyor...

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Kahramanmaraş merkezli depremlerin vurduğu Hatay'ın merkez Antakya ilçesi Ekinci Mahallesi'nde, 2013'te tamamlanıp 'Cennetten bir köşe' sloganıyla daireleri satılan 12 katlı Rönesans Rezidans da yerle bir oldu. Toplam 250 daireden oluşan rezidansta yüzlerce kişi hayatını kaybetti. Arama-kurtarma çalışmalarının tamamlandığı Rönesans Rezidans'ın enkazı, iş makineleriyle kaldırıldı. Rezidansın 6’ncı katında yaşayan Üsteğmen Miraç İlhan (32) ve eşi Esra İlhan'dan (30) ise haber alınamadı. Esra İlhan'ın Eskişehir'de yaşayan babası Battal Kerzi ve Miraç İlhan'ın Giresun'daki babası Yahya İlhan, çocuklarının bulunabilmesi için 13 Şubat tarihinde DNA testi verdi. Test sonuçlarına göre Miraç İlhan'ın cansız bedeninin enkazdan çıkarıldıktan sonra orada defnedildiği belirlendi. Miraç İlhan'ın cenazesinin Giresun'a götürülerek, yeniden toprağa verileceği belirtildi. 

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8 aylık mutluluk enkazda bitti
Baba Battal Kerzi, gözyaşı içinde kayıp kızını arıyor.

HAYALLERİ VARDI

Her yerde kızı Esra’yı arayan Battal Kerzi, gözyaşları dökerek şöyle konuştu: "Damadımın cenazesine ulaşıldı ama kızım halen yok, bekliyoruz. DNA testlerini bekliyoruz. İnşallah cenazesine ulaşabiliriz. En azından bir dikili taşı olsun. Orada kiraya gittiler. Benim kızım her şeyden biraz korkuyordu. O siteyi araştırmış, güvenli diye, güvenliği vardı sitenin oradan tutmuş.Daha 8 aylık evlilerdi. Hayalleri vardı. Ama olmadı.Severek evlenmişlerdi. Bütün mutluluklarını 8 aya sığdırdılar. İkisi de birbirlerinin gözünün içine bakıyordu." 

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#Miraç İlhan #Esra İlhan#Hatay

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