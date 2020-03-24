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Yavuz YILMAZ/İNEGÖL (Bursa), (DHA)
Haber Giriş: 24.03.2020 - 12:37,Son Güncelleme:/

8 ay önce bulunan cesedin kayıp alzheimer hastasına ait olduğu DNA testiyle kesinleşti

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8 ay önce bulunan cesedin kayıp alzheimer hastasına ait olduğu DNA testiyle kesinleşti
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BURSA’nın İnegöl ilçesinde yabani hayvanlar tarafından parçalanmış halde bulunan cesedin yapılan DNA testi ile Remzi Çitil’e (78) ait olduğu kesinleşti. Çitil, cesedi bulunduktan 8 ay sonra toprağa verildi.

İnegöl ilçesi Sarıpınar Mahallesi’nde yaşayan alzheimer hastası Remzi Çitil, geçen yıl 13 Temmuz günü evden çıktı. Geri dönmeyen Çitil’den haber alamayan yakınları, durumu polis ve jandarmaya bildirdi. Mahallelinin de katıldığı arama çalışmalarında, 28 Temmuz günü, çoban Mehmet Baydar Hocaköy Barajı içerisinde ceset olduğunu gördü. Jandarma ve sağlık ekipleri tarafından yapılan incelemede, cesedin yabani hayvanlar tarafından parçalandığı belirlendi. Baraj çevresinde yapılan aramalarda da ceset parçaları bulundu.

Bursa Adli Tıp Kurumu’na gönderilen cesede yapılan DNA testi, 8 ay sonra sonuçlandı. Cesedin kaybolan Remzi Çitil’e ait olduğu kesinlik kazandı. Jandarma eşliğinde yakınları tarafından alınan Çitil’in cansız bedeni, Sarıpınar Mahallesi’nde toprağa verildi.

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