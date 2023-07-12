7'nci yılında 15 Temmuz sempozyumu... Cevdet Yılmaz: Gazilerimizi, şehitlerimizi asla unutturmayacağız

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Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz'ın konuşmasından öne çıkanlar şöyle:

Ülkemiz 15 Temmuz'da kanlı, vahşi ve alçakça saldırıyla tarihin kaydettiği en büyük ihanet girişimleriyle karşı karşıya kalmıştır. Esas itibarıyla demokratik ortamda darbeye kalkışanlar milli iradeye karşı olanlardır. Bütün darbeler gayrı millidir. Dış çevrelerle odaklı bağlantılıdırlar. 15 Temmuz ağır neticeleri ve milletin verdiği karşılıklar ayrı bir dönüm noktası olmuştur. Darbe girişimi Cumhurbaşkanımızın milleti meydanlara çağırmasıyla engellenmiştir.

O gece bizimle aynı hassasiyetleri paylaşan dünyanın çok farklı coğrafyalarından çevreler olmuştur, saygıyla selamlıyorum. Batı dünyası bu mücadeleye gerekli sahiplenmeyi gösterememiştir. Uluslararası medya imtihanı veremedi, demokratik zaferi sahiplenemediğini söylemek isterim.

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O gece ülkemizin Nene Hatunları Ulubatlı gibileri gözünü kırpmadan şehadete koştu. Aziz şehitlerimizi asla unutmayacağız. FETÖ ve benzeri dışarıdan beslenen örgütler Türkiye'yi kontrol altına almak isteyenlerin enstrümanlarıdır. Bağımsız Türkiye vurgusu çok önemli diye düşünüyorum. Dünyadan izole olmayı kastetmiyoruz. Bütün ülkeler gibi dünyayla iç içeyiz. Dolayısıyla Türkiye bir taraftan kendi içinde demokrasisini geliştirirken diğer yanda da bağımsızlığını pekiştirmektedir. Dünyada kendi kararını alan aktör olarak konumunu geliştirmektedir.

'TERÖR DEVLETİ SENARYOLARI BERTARAF EDİLMİŞTİR'

Bölgede kendi sözünü söyleyen Türkiye'yi durdurmak isteyenler FETÖ gibi kukla örgütleri beslemişlerdir. Bu gece yaşanan sıkıntılar, ordu, polis içinde yaşanan sıkıntılara rağmen 15 Temmuz'dan çok kısa süre sonra sınır ötesi operasyonlar yapabilmemiz, FETÖ'nün neleri engellediğini göstermektedir. Terör devleti senaryoları bertaraf edilmiştir.

Her biri bir ülkeyi istikrarsızlaştırmaya yetecek terör yapılanmaları eş zamanlı şekilde Türkiye'nin karşısına çıkarılmıştır. Güvenlik güçlerimiz istihbaratımızın titiz çalışmaları ile terör üyeleri kamudan temizlenmiştir. Yargı organlarımız bir taraftan terörle mücadeleyi yürütürken tespit ettikleri örgüt üyelerini kendi içlerinden uzaklaştırmışlardır.

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Biz bir tecrübe yaşadık, kardeş ülkelerimizin aynı sorunu yaşamaması adına onları özellikle uyarıyoruz. Biz bu filmi gördük, yaşadık. Yurt dışındaki FETÖ iltisaklı eğitim kurumlarının kapatılmasına yönelik girişimlerimiz devam etmektedir. Bu girişimlerimiz neticesinde FETÖ iltisaklı oluşumlara karşı idari ve yargı süreçleri başlatılması sağlanmıştır.

20 ülkede 228 FETÖ iltisaklı okul kapatılıp Türkiye Maarif Vakfı'na devredilmiştir. 28 Mayıs seçimleri sürecinde FETÖ ve PKK'nın heyecanla destek açıklaması yaptığı 7'li koalisyona milletimiz izin vermemiştir. Milletimiz bir kez daha hain planlara dur dedi. Teröre terör, teröriste terörist demeyenleri gördü ona göre karar verdi.

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Milletten aldığımız güçle 15 Temmuz'da tüm dünyaya sesleniyoruz, Türkiye eski Türkiye değildir. Her türlü terör örgütüyle mücadelemiz içeride ve dışarıda kararlılıkla devam edecektir.