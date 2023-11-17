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Eski Devlet Bakanı Güneş Müftüoğlu için TBMM'de tören

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#Ankara#TBMM#Güneş Müftüoğlu
Eski Devlet Bakanı Güneş Müftüoğlu için TBMMde tören
Oluşturulma Tarihi: Kasım 17, 2023 12:43

Ankara'da hayatını kaybeden eski Devlet Bakanı Güneş Müftüoğlu (78) için TBMM'de cenaze töreni düzenlendi. Evli ve 2 çocuk babası Müftüoğlu'nun cenazesi, yarın öğle namazı sonrası memleketi Zonguldak'ın Çaycuma ilçesinde toprağa verilecek.

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18 ve 19'uncu Dönem Zonguldak Milletvekilliği ve 50'nci Hükümet'te Devlet Bakanlığı yapan Güneş Müftüoğlu, dün Ankara'da hayatını kaybetti. Müftüoğlu için TBMM'de cenaze töreni düzenlendi.

Eski Devlet Bakanı Güneş Müftüoğlu için TBMMde tören

Törene, Müftüoğlu'nun ailesi ile Meclis Başkanvekili Sırrı Süreyya Önder, CHP Grup Başkanvekili Gökhan Günaydın, eski Meclis Başkanları Cemil Çiçek ile Köksal Toptan ve milletvekilleri katıldı. Törende, Müftüoğlu'nun biyografisi okunduktan sonra saygı duruşunda bulunularak, dua okundu. Evli ve 2 çocuk babası Müftüoğlu'nun cenazesi, yarın öğle namazı sonrası memleketi Zonguldak'ın Çaycuma ilçesinde toprağa verilecek. 

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Eski Devlet Bakanı Güneş Müftüoğlu için TBMMde tören

 

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#Ankara#TBMM#Güneş Müftüoğlu

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