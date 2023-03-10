Hürriyet Arama×
E-bültenlerGünlük Egazete© Copyright 2023 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞKullanım Koşulları,Gizlilik Politikası,İletişim için bu linklerikullanabilirsiniz. Login olduğunuz taktirde kullanım koşullarınıve gizlilik politikasını kabul etmiş olursunuz.
Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
GÜNDEM DÜNYA BİGPARA SPOR ARENA KELEBEK YAŞAM YAZARLAR
Hürriyet Arama
HABERLERGündem Haberleri

76 konteyner kullanıma hazır

Güncelleme Tarihi:

#Başakşehir Belediyesi#Yeşilyurt#Konteyner
76 konteyner kullanıma hazır
Oluşturulma Tarihi: Mart 10, 2023 07:00

İstanbul’da Başakşehir Belediyesi’nin Malatya’nın Yeşilyurt ilçesindeki depremzedelere yönelik çalışmaları devam ediyor.

Haberin Devamı

Çalışmalar kapsamında depremde evleri hasar gören afetzedelerin geçici barınma ihtiyaçlarını karşılamak için hazırlanan konteyner kentin ilk etabı tamamlandı. Altyapı, atık su ve temiz su hatları ile tesisat ve aydınlatma hattı çalışmaları bitirilerek 76 konteyner oturuma hazır hale getirildi. Çalışmalar kapsamında depremde evleri hasar gören afetzedelerin geçici barınma ihtiyaçlarını karşılamak için hazırlanan konteyner kentin ilk etabı tamamlandı. Altyapı, atık su ve temiz su hatları ile tesisat ve aydınlatma hattı çalışmaları bitirilerek 76 konteyner oturuma hazır hale getirildi.

BUGÜN TESLİM EDİLECEK

Eşyalarıyla birlikte hazırlanan ve 76 ailenin yaşayacağı konteynerler bugün AFAD yetkililerine teslim edilecek. Çevresi çim ve çit uygulamasıyla kapatılan konteyner kentte çocuklar için oyun parkı da hazırlandı. Çalışmaların tüm hızıyla sürdüğü konteyner kente bin 396 konteyner kurulması hedefleniyor.

 

Haberle ilgili daha fazlası:
#Başakşehir Belediyesi#Yeşilyurt#Konteyner

BAKMADAN GEÇME!

Bursadaki deprem hatırlattı ‘Marmaranın güneyinde Ege’ye doğru uzanan çok sayıda fay bulunuyor’

Bursa'daki deprem hatırlattı! ‘Marmara'nın güneyinde Ege’ye doğru uzanan çok sayıda fay bulunuyor’

#Deprem
Olası bir büyük depremde kaos ve yağma nasıl önlenir

Olası bir büyük depremde kaos ve yağma nasıl önlenir

#Olası İstanbul Depremi
Bu kareden sadece İlayda hayatta

Bu kareden sadece İlayda hayatta

#Osmaniye