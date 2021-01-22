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Gündem
Uğurcan KARAOĞLU/DHA
Haber Giriş: 22.01.2021 - 07:00 | Son Güncelleme:

750 bin dolara satacaklardı

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750 bin dolara satacaklardı
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KIRKLARELİ İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Lüleburgaz ilçesinde yaşayan A.İ.´nin tarihi eser kaçakçılığı yaptığı bilgisi üzerine harekete geçti.

Teknik ve fiziki takibe alınan A.İ.´nin, evinde bulundurduğu tablo ve Roma dönemine ait tarihi eserleri 750 bin dolara satmaya çalıştığını tespit eden jandarma, şüphelinin adresine baskın yaptı.

 

OSMANLI DÖNEMİNE AİT

Adreste yapılan aramada, Osmanlı dönemine ait 87,5x108 santimetre ebadındaki tuvale yapılmış ‘Kuşlara Yem Hazırlayan Adam’ isimli yağlı boya tablo ile Roma dönemine ait 45 sikke, 9 santim uzunluğunda bir zincir, iki ucu halkalı, ortasında boncuk takılı obje, pirinç şamdan, 2 define arama çubuğu, kazı yapılacak bölgeyi gösteren harita ile ruhsatsız av tüfeği ele geçirildi.

Eserler, müze müdürlüğüne gönderilirken, şüpheli gözaltına alındı.

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