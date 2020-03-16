74 yıl sonra harika çocuklar pozu

Milli Eğitim Bakanı Hasan Ali Yücel tarafından hazırlanan 5245 sayılı Harika Çocuklar Yasası, 7 Temmuz 1948’de, ‘İdil Biret ve Suna Kan’ın yabancı memleketlere müzik tahsiline gönderilmesine dair kanun’ adıyla çıkarılmıştı. Buna göre, Milli Eğitim Bakanlığı’nca oluşturulacak bir kurul tarafından seçilen ‘Harika Çocuklar’ eğitim amacıyla yurtdışına gönderilebilecekti. Yasanın çıkarılmasındaki en büyük destekçi, Cumhurbaşkanı İsmet İnönü’ydü. Kanunun çıkmasından sonra 7 yaşındaki İdil Biret (piyano) ile 12 yaşındaki Suna Kan (keman), yasadan yararlanarak Paris Konservatuvarı’na gönderildi. Her ikisinin de masrafları 16 yaşına kadar devlet tarafından karşılandı. Biret ve Kan’dan sonra, ‘Özel Statü’ adıyla Oya Ünler (piyano), Burçin Büke (piyano) ve Fazıl Say (piyano) gibi pek çok sanatçı bu yasadan faydalandı. En son 1998 yılında 8 yaşındaki Emrecan Yavuz, devlet himayesine alındı. Bu zamandan sonra yasa bir daha kullanılmadı. Ancak ülkemizde ‘harika çocuklar’ yetişmeye devam ediyor.









DESTEK İÇİN

Genç yeteneklerin eğitimlerini desteklemek amacıyla geçen hafta İnönü Vakfı ve Sevda-Cenap And Müzik Vakfı işbirliği ile ‘Harika Çocuklar Yasası İzinde’ başlıklı bir etkinlik düzenlendi. İlk ‘Harika Çocuklar’dan devlet sanatçısı İdil Biret, Ankara’da İsmet İnönü’nün evi Pembe Köşk’te, İnönü’nün kızı Özden Toker’in Türkiye’nin ilk kadın piyanisti Ferhunde Erkin’den ders aldığı aile piyanosunda eserler çaldı. Hacettepe Üniversitesi Ankara Devlet Konservatuvarı 3’üncü sınıf öğrencisi Ogün Koyunoğlu da, ‘genç solist’ olarak programda yer aldı. Sanatseverlerin, bağışlarıyla uluslararası eğitimine katkı sağladıkları obua sanatçısı Koyunoğlu’na piyanist Simay Civelek eşlik etti. Etkinliğe, bir diğer ilk ‘Harika Çocuk’ keman sanatçımız Suna Kan da katıldı.