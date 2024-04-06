700 liralık ihmal can aldı

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Zonguldak’ta 2 Nisan’da 04.30 sıralarında, elektrikçi olarak çalıştığı Dilaver Enerji’ye ait maden ocağındaki faaliyetine devam eden Soner Korkut (25), elektrik akımına kapıldı. Mesai arkadaşları, 112 Acil Çağrı Merkezi’ne haber verdi, ardından yüzeye çıkarıp sağlıkçılara teslim etti. Hastaneye kaldırılan Korkut, hayatını kaybetti. Olayla ilgili soruşturmada cumhuriyet savcısı, Türkiye Taşkömürü Kurumu Sözleşmeli Sahalar Başmühendisliği ekibi ile savcılığın oluşturduğu elektrik ve maden mühendisleri ile iş güvenliği uzmanından oluşan bilirkişi ekibi olayın yaşandığı maden ocağında incelemelerde bulundu.

SU İÇİNDE BULUNMUŞ

Maden ocağı içinde, çok miktarda su çukuru olduğu ve çukurlarda dalgıç pompayla su tahliyesi yapıldığı belirtildi. Korkut’un ocak girişinden yaklaşık 500 metre uzakta, çalışmayan bir dalgıç pompa yanında, 30 santim derinliğindeki su çukuru içinde bulunduğu ifade edildi.

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Ocak içinde inceleme yapan bilirkişi heyeti, elektrik panolarının maden ocaklarında kullanılan ‘alev sızdırmaz’ özellikte olmadığını tespit etti. Korkut’un öldüğü pompanın elektrik tesisatının topraklama kablosu kesilerek bağlandığı belirtilirken, elektrik panosunda kaçak akım rölesi olmadığı ve doğrudan sigortadan bağlantı yapıldığı ortaya çıktı. Röle bulunsa ölümün önlenebileceği bildirildi.

İSG UZMANI UYARMIŞ

İş sağlığı ve güvenliği uzmanının maden ocağıyla ilgili, 17 Aralık 2023’te verdiği öneride, ocaktaki tüm elektrik panoları, kabloları ve elektrikli ekipmanın ‘ateş geçirmez’ ve ‘atex belgeli’ (kaçak akım röle standartlarını düzenleyen belge) olmasını işverene öneri defterinde yazdığı ortaya çıktı. İşverenin de defteri imzaladığı belirtildi.

Maden ocağının sahibi H.D., işletme müdürü Yusuf Çavdar (56) ve 2 İSG uzmanı ifadeye çağrıldı. H.D. savcılık ifadesinin ardından İSG uzmanları adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı, Çavdar ise tutuklandı.

KANUNEN ZORUNLU

- İş sağlığı güvenliği uzmanı ve maden mühendisi Çağlar Öztürk, “Panolarda kanuni zorunluluk olarak kaçak akım rölesi takılı olmak zorundadır. Herhangi bir yerde insanla elektrik teması söz konusuysa elektrik çarpmasını engeller. Çok pahalı bir aygıt değildir, bildiğiniz sigorta şeklindedir. 700 lira ile 1500 lira arasında fiyatları değişir” diye konuştu.