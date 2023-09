70 astronot ve kozmonot GUHEM'i ziyaret etti... 'Dünyada böyle bir merkez yok'

Haberin Devamı

Bursa Ticaret ve Sanayi Odası’nın (BTSO), TÜBİTAK destekleri ve Büyükşehir Belediyesi iş birliğinde hayata geçirdiği GUHEM ile iş dünyası için referans eğitim merkezi olarak kente kazandırdığı Bursa Business School’un ev sahipliğinde, 70 astronot ve kozmonot Bursalı uzay ve havacılık tutkunları ile bir araya gelmeyi sürdürüyor. Mimari yapısı ve teknik düzenekleriyle, Bursa’nın sembol eserlerinden olan GUHEM’i ziyaret eden astronot ve kozmonotlar, ilk olarak girişte anı duvarında sergilenen fotoğraflarını imzaladı. Merkezde gençlerle bir araya gelerek uzay deneyimlerini paylaşan astronot ve kozmonotlar, 150’den fazla interaktif düzeneği ve uçuş simülatörlerini test ederken, başta uzay inovasyon ve havacılık olmak üzere merkezdeki laboratuvarları da yakından inceledi.

Haberin Devamı

‘DÜNYANIN HİÇBİR YERİNDE BÖYLE BİR MERKEZ GÖRMEDİM’

Axiom Mission 1 adlı özel astronot görevine seçilerek, Uluslararası Uzay İstasyonu´na (ISS) giden astronot Eytan Stibbe, GUHEM’in olağanüstü bir merkez olduğunu söyledi. GUHEM’in her yaştan insan için ilham verici bir yer olduğunu belirten Stibbe, “Daha önce, dünyanın hiçbir yerinde böyle güzel bir merkez görmemiştim. Belki ABD Houston’daki merkezle GUHEM’i kıyaslayabiliriz. Gerçekten heyecan verici” dedi.

Türkiye’nin uzay misyonuna ilişkin görüşlerini de paylaşan Stibbe, “Gelecek yılın başında Türkiye, Uluslararası Uzay İstasyonu’na kendi astronotlarını gönderecek. Bu deneyim, bu ülkedeki herkes için ilham verici olacak. ABD, Kanada, Rusya ve Çin gibi dünyanın birçok ülkesinden geldiğimiz Bursa’da bu heyecanı bizler de paylaşıyoruz” diye konuştu.

Haberin Devamı

‘BU MERKEZDE YÜRÜYEN ÇOCUKLAR GELECEKTE DÜNYAYI UZAYDAN GÖRECEK’

Uzayda 204 gün kalarak Avrupa tarihine geçen Hollandalı astronot Andre Kuipers, Türkiye’nin uzay ailesinin bir üyesi olmasından dolayı çok mutlu olduğunu söyledi. Bursa’nın önemli bir organizasyona ev sahipliği yaptığını belirten Kuipers, “Bütün hafta boyunca uluslararası alanda uzayda yaşanan gelişmeleri konuşacağız. Şu anda da GUHEM’deyiz. Hem havacılık hem de uzay katı oldukça etkileyici. Yeni nesilleri bilim ve teknolojiye yönlendirmek için bu merkezler çok önemli. GUHEM’in tüm dünya için örnek bir merkez olduğunu söyleyebilirim. Gelecekte dünyayı uzaydan görecek olanlar, bugün bu merkezde yürüyen çocuklar olacaktır” dedi.

Haberin Devamı

AYA GİDEN SCHWEİCKART AY SİMÜLASYONUNU DENEYİMLEDİ

GUHEM ziyareti kapsamında Apollo 9 misyonunda görev alan ABD'li astronot Rusty Schweickart ve Amerikan Ulusal Havacılık ve Uzay Dairesi NASA’nın 50 yılı aşkın bir süreden sonra, Ay'a yapılacak ilk insanlı yolculuk Artemis 2 misyonu için görevlendirdiği astronotlardan Victor Glover, GUHEM’deki ay simülasyonunu birlikte deneyimledi. İki astronot birlikte yaptığı açıklamada GUHEM’e hayran kaldıklarını dile getirdi. Bursa’da GUHEM’i gezme şansı bulduğu için memnun olduğunu ifade eden Glover, “Burası gerçekten çok etkileyici. Buradaki uygulamalı aktiviteleri deneyimlemek benim gibi büyük çocukları da heyecanlandırıyor. Buradaki sistemleri kullanmak, uygulamak gerçek öğrenmeyi sağlıyor. Buradaki deneyim sayesinde çocuklar daha fazlasını öğrenmek için motive oluyor. Çok özel bir merkez. Burayı gördüğüm için mutluyum” dedi.

Haberin Devamı

‘DÜNYA KALİTESİNDE BİR YAPI’

Apollo 9 misyonunda görev alan ABD'li astronot Rusty Schweickart ise GUHEM’i “World Class” bir merkez olarak nitelendirdi. Merkez için “gördüğüm en iyisi” diyen Schweickart, “Özellikle çocuklar için heyecan verici bir yer. Uygulamalı aktiviteler, eğlenceli olmasının yanında çocukların uzay ve havacılık konusunda ana fikri almasını da sağlıyor” diye konuştu.

‘YENİ NESİL BU MERKEZLE CESARET KAZANACAK’

1984 yılında uzaya giden ilk anne astronot olan Anna Lee Fisher, GUHEM’in yeni nesle ilham veren harika bir merkez olduğunu vurguladı. Astronot Fisher, “Buraya gelen gençler, uzay alanında geçmişte yapılanları öğrenerek, gelecekte başarabileceklerine dair cesaret kazanacak. Ben, uzaya giden ilk Amerikalı Alan Shepard’ı gördüğümde astronot olmaya karar verdim ve uzaya giden ilk anne olmayı başardım. Kadınlara neleri başarabileceklerini gösterdiğim için gururluyum” dedi.

Haberin Devamı

Kanada eski Genel Valisi astronot Julie Payette ise merkezin gençlerin uzay ve havacılıkla tanışması için önemli bir başlangıç noktası olduğunu belirterek, “Burada sadece simülatörler değil, uçuşla alakalı interaktif birçok düzenek bulunuyor. Buraya gelen gençler bu alanda kariyer yapmaya yönelecektir. Yakında Türk astronotların da uzay yolculuğu gerçekleşecek. Bu sadece bir başlangıç. Gelecekte eminim bu adımları takip edenler olacak” ifadelerini kullandı.

TÜRKİYE’NİN İLK UZAY YOLCULARI GUHEM’DE

Türkiye’nin ilk uzay yolcusu Alper Gezeravcı, GUHEM’in dünya ölçeğinde bir merkez olduğunu ifade ederek, “GUHEM çocuklarımıza ilham sağlayan vizyoner bir proje. Yıllar öncesinde bu vizyonu ortaya koyarak, emsali olmayan böyle bir çalışmayı sadece Bursa özelinde değil, tüm Türkiye’nin çocuklarına armağan eden BTSO Yönetim Kurulu Başkanı İbrahim Burkay ve değerli üyelerine teşekkürlerimi sunuyorum” dedi.

Tuva Cihangir Atasever ise GUHEM’in Türkiye’nin geleceği açısından çok önemli bir proje olduğunu söyledi. Yurt dışında GUHEM benzeri yerlere gittikleri zaman, çocukların bu konseptteki yerlere yoğun ilgi gösterdiklerini gözlemlediğini söyleyen Atasever, “BTSO’nun ortaya koyduğu vizyon, yalnızca Bursa’nın değil, Türkiye’nin tamamının geleceği için çok önemli. Burada olmak bizim için büyük bir gurur. GUHEM’e benzer merkezleri görmüş olan insanların burayı görüp adeta büyülenmesi bizlere büyük bir kıvanç ve mutluluk veriyor” ifadelerini kullandı.

‘BTSO HAYAL ETTİ VE BAŞARDI’

NASA’da görev yapan Dr. Umut Yıldız ise BTSO’nun uzay ve havacılık alanında 10 yıl önce hayal ettiği vizyonunu GUHEM ile taçlandırdığını belirterek, “BTSO’nun 10 yıl önce bir hayali vardı. Bu hayalin en önemli çıktılarından birisi GUHEM. Burası devasa bir merkez. Uzaya dair her şeyi burada bulabiliyorsunuz. Özellikle çocuklarımızın burada motivasyon alabilecekleri ve gelecekte kendilerine kariyer haritası çizecekleri bir yer oldu. Türkiye’deki her gencin, her insanın buraya gelmesini öneriyorum. BTSO’nun bir mottosu var, ‘Kendine İnan Ülkene Güven.’ Hem kendimize güveniyoruz hem ülkemize inanıyoruz. Biz hem dünyada hem uzayda yer edineceğiz” diye konuştu. (DHA)