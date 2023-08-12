×
E-bültenlerGünlük Egazete© Copyright 2023 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞKullanım Koşulları,Gizlilik Politikası,İletişim için bu linklerikullanabilirsiniz. Login olduğunuz taktirde kullanım koşullarınıve gizlilik politikasını kabul etmiş olursunuz.
Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
GÜNDEM DÜNYA BİGPARA SPOR ARENA KELEBEK YAŞAM YAZARLAR RESMİ İLANLAR
HABERLERGündem Haberleri

7 yıldır FETÖ'den aranıyordu... Necmeddin Özmen, Ankara'da yakalandı

Güncelleme Tarihi:

#ANKARA#FETÖ#Bylock
Oluşturulma Tarihi: Ağustos 12, 2023 12:47

Ankara Emniyet Müdürlüğü Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğünce kurulan özel ekibinin yaptığı takip neticesinde ByLock kullanıcısı, 7 yıldır firari olan Yargıtay Başkanlığı'ndan ihraç Tetkik Hakimi Necmeddin Özmen Ankara'da yakalandı.

Haberin Devamı

Ankara Emniyet Müdürlüğü Organize Suçlarla Mücadele Şubesince kurulan özel ekibin yaptığı takip sonucu 7 yıldır firari olan Yargıtay Başkanlığı'ndan ihraç tetkik hakimi Necmeddin Özmen, Ankara'nın Etimesgut ilçesinde yakalandı.

İhraç tetkik hakiminin ByLock kullanıcısı olduğu, arama kaydı bulunduğu belirlendi. Özmen'in, 7 yıldır kendisini gizlemek için sürekli kılık ve adresini değiştirdiği, gizlilik kurallarına riayet ederek, üzerinde başka kişilere ait kimlikler bulundurduğu ortaya çıktı.

7 yıldır FETÖden aranıyordu... Necmeddin Özmen, Ankarada yakalandı

YURT DIŞINA KAÇMAK ÜZEREYDİ

Şüphelinin üzerinde mali değeri 1,5 TL olan euro, dolar, İsveç frangı ve altın ele geçirildi.

Haberin Devamı

Yurt dışına kaçmak üzere olduğu değerlendirilen şüphelinin, emniyetteki işlemleri devam ediyor.

7 yıldır FETÖden aranıyordu... Necmeddin Özmen, Ankarada yakalandı

Gözden KaçmasınOlası Marmara depremi ve Türkiyenin deprem gerçeği... Dikkat çeken açıklamalarOlası Marmara depremi ve Türkiye'nin deprem gerçeği... Dikkat çeken açıklamalarHaberi görüntüle
Gözden KaçmasınTürkiyeyi sıcak hava dalgası vuracak Peş peşe uyarılar: Dışarı çıkmayınTürkiye'yi sıcak hava dalgası vuracak! Peş peşe uyarılar: Dışarı çıkmayınHaberi görüntüle
Haberle ilgili daha fazlası:
#ANKARA#FETÖ#Bylock

BAKMADAN GEÇME!