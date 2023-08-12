7 yıldır FETÖ'den aranıyordu... Necmeddin Özmen, Ankara'da yakalandı

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Ankara Emniyet Müdürlüğü Organize Suçlarla Mücadele Şubesince kurulan özel ekibin yaptığı takip sonucu 7 yıldır firari olan Yargıtay Başkanlığı'ndan ihraç tetkik hakimi Necmeddin Özmen, Ankara'nın Etimesgut ilçesinde yakalandı.

İhraç tetkik hakiminin ByLock kullanıcısı olduğu, arama kaydı bulunduğu belirlendi. Özmen'in, 7 yıldır kendisini gizlemek için sürekli kılık ve adresini değiştirdiği, gizlilik kurallarına riayet ederek, üzerinde başka kişilere ait kimlikler bulundurduğu ortaya çıktı.

YURT DIŞINA KAÇMAK ÜZEREYDİ

Şüphelinin üzerinde mali değeri 1,5 TL olan euro, dolar, İsveç frangı ve altın ele geçirildi.

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Yurt dışına kaçmak üzere olduğu değerlendirilen şüphelinin, emniyetteki işlemleri devam ediyor.