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7 ton mesir macunu kapış kapış

Güncelleme Tarihi:

#UNESCO#Koronavirüs#Manisa
7 ton mesir macunu kapış kapış
Oluşturulma Tarihi: Nisan 29, 2024 07:00

484’üncü Uluslararası Manisa Mesir Macunu Festivali’nde hazırlanan 7 ton mesir macunu 20 dakika boyunca Sultan Camisi’nin kubbe ve minarelerinden halka saçıldı. Kalabalık şifalı macunlardan kapmak için birbiriyle yarıştı.

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UNESCO Somut Olmayan Kültürel Miras Listesi’nde yer alan, 3 yıl koronavirüs, 1 yıl da deprem nedeniyle gerçekleştirilemeyen ve bu yıl 484’üncüsü düzenlenen Uluslararası Manisa Mesir Macunu Festivali renkli görüntülerle başladı. Büyükşehir Belediyesi mehter takımı eşliğinde kortej yürüyüşü yapıldı. Kortejde, Manisa’da yetişen Osmanlı padişahları, şehzadeler, Hafsa Sultan ve Merkez Efendi de temsil edildi. Kortej boyunca Türk ve yabancı halk oyunları ekipleri gösteriler sundu.  Temsili Hafsa Sultan’ın, Merkez Efendi’ye berat vermesinin ardından Sultan Camisi’nin kubbe ve minarelerinden, alanda ellerini açarak bekleyenlere şifalı macunlar saçıldı. 20 dakika boyunca 41 ayrı noktadan 7 ton mesir macunu saçıldı. Bazıları çıktıkları direklerde şemsiyelerini ters çevirerek mesir macunu topladı. Halk, macunlardan kapmak için birbiriyle yarıştı. 

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#UNESCO#Koronavirüs#Manisa

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