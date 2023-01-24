7 kişinin öldüğü helikopter kazası davasına devam edildi

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Büyükçekmece’de 10 Mart 2017 tarihinde 7 kişinin hayatını kaybetmesi ile sonuçlanan Eczacıbaşı Havacılık A.Ş’ye ait helikopterin düşmesine ilişkin 3 tutuksuz sanığın yargılandığı davanın görülmesine devam edildi. Bakırköy 17. Ağır Ceza Mahkemesi’nde görülen duruşmaya tutuksuz sanık Osman Naci Endem ve avukatı katıldı. Diğer tutuksuz sanıklar Tamer Tunca, Mehmet Enis Özgül ise duruşmaya katılmadı.

Sanık Endem savunmasında, “Endem İnşaat şirketinin ortağıyım. Ayrıca şirketin yönetim kurulu başkanıyım. Diğer iki sanık da şirket ortağıdır. Kuleyi sahip olduğumuz firma inşa etti. Tüm izinleri aldık. İnşaatı gerekli yerlere bildirdik. Bize ‘uçuş hattının dışındadır’ diye bir yazı gelip gelmediğini hatırlamıyorum. Ben 17 TV kulesiyle birlikte havalimanı kontrol kuleleri yaptım. Uzmanlık alanım kule ve baca inşaatıdır. Suçlamayı kabul etmiyorum” dedi. Mahkeme, sanık Mehmet Enis Özgül’ün bir sonraki celse dinlenmesi için duruşmayı erteledi.

İDDİANAMEDEN

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10 Mart 2017 tarihinde 7 kişinin hayatını kaybettiği helikopter kazası anlatıldı. Eczacıbaşı Havacılık A.Ş.’ye ait helikopterin saat 08.20’de, Büyükçekmece ilçesinde Tüyap Fuar Alanı yakınlarında kuleye çarparak düşmesi sonucu ölümlü hava aracı kazası meydana geldiği belirtildi. Kaza sonucu kaptan pilot Alaattin Nacar ve ikinci pilot Ahmet Bulut ile yolcu olarak bulunan Türk vatandaşı Salim Özen ve Rusya Federasyonu vatandaşları olan İgor Koçhergin, Elena Badragan, Luidmila Chuprova, Aleksandr Vanın olmak üzere 7 kişinin hayatını kaybettiği belirtildi.

İddianamede ayrıca müteveffa pilotların, uçuş şartlarını koruyamamalarına rağmen geri dönmeleri gerekirken uçuşa devam etmekte ısrar etmeleri neticesinde, kokpit içi konuşmalardan da kuleyi bildikleri ancak göremedikleri anlaşılan şekilde, kuleye ana palin teması sonucunda kaza meydana geldiği belirtildi. Şüphelilerin ‘taksirle birden fazla kişinin ölümüne neden olma’ suçundan 2 yıldan 15 yıla kadar hapisle cezalandırılmaları talep edildi.