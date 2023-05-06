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‘7 düvel seçimi bekliyor’

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#Devlet Bahçeli#MHP#Kılıçdaroğlu
‘7 düvel seçimi bekliyor’
Oluşturulma Tarihi: Mayıs 06, 2023 07:00

MHP Lideri Bahçeli Çorum’da konuştu: “The Economist dergisi, muhalefetin iktidar olması halinde güney sınırlarımızra terör koridorunun açılacağını, Türk dış politikasının tamamen değişeceğini iddia etmiş. 7 düvel, 14 Mayıs’ı bekliyor.”

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MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, “14 Mayıs 2023 tarihi bir dönüm noktasıdır” dedi. Çorum ve Yozgat’taki mitinglerde Bahçeli özetle şunları söyledi: “Geleceğinizi karartmak isteyenler var. Zilleti zemzem diye servis edenler var. Cumhurbaşkanı adayı Kılıçdaroğlu Türkiye’nin önünü kesmek için çırpınıyor. Biz haktan, hakikatten yana bakıyoruz. Ali Babacan da, ‘Türklüğü Anayasadan çıkartacağız’ demedi mi? Bu ağırlaştırmış suç teşkil eden ve düşmanlık saçan açıklamalara Kılıçdaroğlu sessiz, İYİ Parti başkanı tepkisiz kaldı. Utanmadan üç maymunu oynadılar. İşlerine öyle geldiği için itiraz etmeyi çıkarlarına uygun bulmadılar. Türklüğün Anayasadan çıkartılması demek Türk’e biçilmiş kefendir.

EMPERYALİZMİN BORUSU ÖTEMEZ

İngiliz menşeli The Economist dergisi, muhalefetin iktidar olması halinde güney sınırlarımız boyunca bir terör koridorunun açılacağını, Türk dış politikasının tamamen değişeceğini, S-400 hava savunma füze sisteminin de depoya alınarak çürümeye bırakılacağını iddia etmiş. Yine aynı ülkeden yayımlanan bir gazete Kılıçdaroğlu’nun bir tabuyu yıktığını, dolambaçlı sözlerle Erdoğan’ın kaybedeceğini ileri sürmüş. 7 düvel, 14 Mayıs’ı bekliyor. Teröristin hükmü Türkiye’den geçmez, bebek katillerinin temkin ve temellileriyle yaprak bile kımıldamaz, küresel emperyalizmin borusu Türk vatanında ötemez.

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‘7 düvel seçimi bekliyor’

TEK YAPTIKLARI KOLTUK TAKSİMİ

Cumhurbaşkanı yardımcı sayısının her gün arttığı dokuz başlı zillet korkuluğuna Çorum tahammül etmez, geçit vermez. Zillet ittifakının tek yaptığı koltuk ve makam taksimidir. İşleri güçleri rant takviyesi, ikbal tahkimidir. Bunlar iş bilmez, yol bilmez, erdem bilmez, ahlak bilmez. Akıntıya karşı kürek çekmek nafiledir. Güneşi balçıkla sıvamaya çalışmak akılsızlıktır.”

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#Devlet Bahçeli#MHP#Kılıçdaroğlu

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