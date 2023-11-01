7 aylık hamile Sedanur’un kahreden ölümü

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TEKİRDAĞ Çerkezköy’de aynı sokakta oturan komşu aileler arasında önceki gece odun indirme nedeniyle başlayan tartışma, küfürleşmelerle büyüdü. Bunun üzerine Şahin Demirdöven (17) evinden aldığı pompalı tüfekle karşı taraftaki aileden S.C.’ye doğru art arda ateş etti. S.C. omzundan hafif yaralandı. Aynı sokakta oturan ve gürültü üzerine sokağa çıkan komşuları 7 aylık hamile Sedanur Güven (22) ise tüfekten çıkan saçmalarla boynundan ağır yaralandı. Güven, hastaneye götürülürken, şüpheli Şahin Demirdöven kaçtı. Güven yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamazken, karnındaki bebek ise operasyonla sağlıklı şekilde alındı. Bebek Yenidoğan Servisi’nde kuvöze konuldu. Omzundan hafif şekilde yaralanan S.C.’nin sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi. Bebeğe ise ölen annesi Sedanur’un adını veren aile, bebeğin annesinin adını yaşatması için ismini verdiklerini söyledi.

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‘VURULDUĞUNDAN HABERİM YOK’

Olayın ardından çok sayıda polis ekibi mahallede güvenlik önlemi alındı. Polis cinayet şüphelisi Şahin Demirdöven’i yakalamak için geniş çaplı çalışma başlattı. Demirdöven’in olayın ardından Tekirdağ'ın Saray ilçesine gittiği tespit edildi. Demirdöven, polis ekipleri tarafından saklandığı evde yakalandı. Gözaltın alınan şüpheli Çerkezköy İlçe Emniyet Müdürlüğü’ne götürüldü. Gözaltına Şahin Demirdöven, ilk ifadesinde, odun taşıma nedeniyle tartışma çıktığını, bu sırada S.C.’nin kendisine tokat attığını belirterek, “Ben de kızdım. Gittim, evden tüfeği aldım ve ateş ettim, korkup kaçtım. Benim kadının vurulduğundan bile haberim yok” dedi. Demirdöven emniyetteki işlemlerinin ardından sevk edildiği adliyede tutuklandı.