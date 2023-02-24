6’lı Masa’da aday için son turlar

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Liderler turunu hafta başına kadar tamamlayacak olan Karamollaoğlu’nun 2 Mart’taki buluşmaya adayla ilgili dosyasında bir isimle gideceği belirtiliyor. Kamuoyunda oluşan “aday konusunda geç kalındığı” eleştirileri belli ölçüde 6’lı Masa çevrelerinde de karşılık bulurken, kulislerde, “Deprem felaketinin gündemi altüst ettiğini kabul etmek gerekir. Ancak iktidarın seçim tarihi olarak 14 Mayıs seçeneğini halen gündeminde tuttuğu da düşünülürse zaman da daralıyor. Böyle dönemlerde insanlar karşısında flu değil net, kararsız değil kararlı bir tutum görmek ister. O nedenle aday konusunda artık bir adım atılması gerekir” yorumları yapıldı.

AÇIKLAMA İÇİN BEKLENEBİLİR

Kulislerde, adayın kamuoyuna açıklanması için iktidarın seçim tarihiyle ilgili resmi adımının beklenebileceğine de dikkat çekilerek, “Liderlerin başından beri adayı seçim tarihi netleşince açıklayacakları söylemleri de hatırlanırsa, ismi netleştirilen adayın kamuoyuna açıklanması için beklenebilir. Seçimler 14 Mayıs’ta yapılacaksa bunun resmi adımının en geç 10 ya da 11 Mart’a kadar atılması gerekiyor. Aday da o tarihlerde açıklanabilir” değerlendirmesi öne çıktı.

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LİDERLERİN YOL HARİTASI

2 Mart’taki toplantıda, adayın yanı sıra artık kendilerini “Millet İttifakı” olarak niteleyen CHP, İYİ Parti, SP, DEVA Partisi, Demokrat Parti ve Gelecek Partisi liderlerinin yeni döneme ilişkin “kişisel yol haritaları”nın da netleştirilmesi bekleniyor. Kulislerde, adayın masadaki liderlerden biri olması halinde diğer liderlerin de Cumhurbaşkanı Yardımcısı ya da bakan olarak kabinede yer alabileceğine dikkat çekiliyor.



KILIÇDAROĞLU’NDAN ESAD’A TAZİYE

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, deprem felaketi nedeniyle Suriye Devlet Başkanı Beşşar Esad’a taziye mektubu gönderdi. Kılıçdaroğlu mektubunda şöyle dedi: “6 Şubat tarihinde yaşadığımız büyük deprem felaketi ülkemizi olduğu gibi Suriye’yi de etkilemiş ve büyük acıya boğmuştur. Bu afetin ve yaşadığımız acının bir kez daha gösterdiği gibi, kaderlerimizde de ortak ve komşuyuz. Halklarımızın ortak acılarını paylaşıyoruz. Bu vesileyle size ve halkınıza başsağlığı diliyor, ileride kederlerimizi değil ümitlerimizi paylaşmayı umuyorum.”

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KILIÇDAROĞLU ayrıca Deprem bölgesi Malatya’da eşi ve iki kızını kaybeden Erol Hancı ve kızlarıya CHP Genel Merkezi’ndeki makamında bir araya geldi.