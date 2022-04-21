‘6’lı masa’ yorumu: ‘Vatandaş pembe dizi gibi izliyor’

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Erdoğan, AK Parti Grubu’nda özetle şunları söyledi:

TÜRKİYE’NİN KİLİT TAŞI

“Suriye’den Ukrayna’ya kadar dört bir yanımızda yaşanan hadiseler AK Parti ve Cumhur İttifakı’nın, Türkiye’nin kilit taşı olduğunu göstermiştir. Ülkemizin 2023 hedeflerini hayata geçirebilecek yegane vizyonun AK Parti ve Cumhur İttifakı’nda olduğu anlaşılmıştır. Muhalefetin ve 6 artı 1’li masanın tek derdi birbirine gol atmak, sosyal medyadan birbirlerine ayar vermek, laf yetiştirmektir.

2023’Ü BİLE GÖREMEZLER

Vatandaşlarımız 6’lı masanın her gün bir yenisi patlayan skandallarını, bol entrikalı, bol aldatmacalı, bolca yalan, ihtiras ve ihanet dolu bir pembe dizi gibi kimi zaman gülerek, kimi zaman da utanarak takip ediyor. Sürekli kavga eden, sürekli birbirlerine çelme takan, sürekli kapris ve kumpas peşinde koşan 28 Şubat ittifakı, bırakın 2023 seçimlerini, 2023’ü bile göremeyeceklerdir. Gelin, büyük ve güçlü Türkiye’yi birlikte kuralım. Gelin kavlimizi yenileyelim, ahdimizi tazeleyelim, kalplerimizi birbirimize yeniden çok sıkı bir şekilde kenetleyelim.

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TERÖRÜ EZECEĞİZ

(Kuzey Irak’ta terör örgütü PKK’ya yönelik başlatılan ‘Pençe-Kilit Harekâtı) Bu harekâtla amacımız hem Irak topraklarını terör örgütünden arındırmak hem de ülkemizin sınır güvenliğini garanti altına almaktır. Irak’ta terörle mücadelemize destek veren Merkezi Hükümete ve Bölgesel Yönetime teşekkür ediyoruz. Suriye’nin bir kısmında tırnak tutmaya, palazlanmaya, karanlık hesaplarına bölge halkını kurban etmeye hazırlanan terör örgütünün başını da er geç ezeceğimizden kimsenin şüphesi olmasın.

SIKINTILARA ÇÖZÜM

Türkiye’nin bugünündeki sıkıntıları çözmenin ötesinde yarınını kurtaracak adımları atıyor, yapıları inşa ediyor, mekanizmaları oluşturuyoruz. Gelişmiş ülkeler başta olmak üzere her yerde yükselen enflasyonunun ve tedariki zorlaşan ürünlerin yol açtığı sıkıntıların haberlerini takip ediyoruz. Bu tablo karşısında bize düşen, içinden geçtiğimiz imtihanın farkında olarak önce birliğimize ve beraberliğimize, onunla birlikte 2023 hedeflerimize sıkı sıkıya sarılmaktır, işte bu anlayışla biz işimize bakıyoruz.

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YUVAM GARANTİSİ

Yurtdışında yaşayan vatandaşlarımızın mavi kart sahiplerinin ve bankalarımızda hesap açtırma şartlarına sahip yabancı ülke vatandaşlarının yararlanabileceği yuvam hesabı, döviz cinsinden yüzde 4 getiri garantisi veriyor. Türk Lirası olarak açılacak hesaplar için de oldukça yüksek ve tatminkar bir gelir vaat eden bu hesaplar, vatandaşlarımızın ülkeleriyle bağlarını canlı tutmalarını da sağlayacaktır.”

KUCAKLAŞMA SEFERBERLİĞİ

Erdoğan konuşmasında ‘kardeşlik ve kucaklaşma seferberliği başlattıklarını’ da duyurdu: “2023’e kadar bu yolculukta kapısı çalınmadık hane bırakmayacağız. Gelin saflarımızı sıklaştıralım, kavlimizi yenileyelim, ahdimizi tazeleyelim.”

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İSRAİL’LE İLİŞKİLER BAŞKA DAVAMIZ BAŞKA

“Mescid-i Aksa’nın mahremiyetine yönelik yeni saldırılar sebebiyle yüreklerimiz bir kez daha dağlandı. Küresel ve bölgesel ihtiyaçların gereği olarak İsrail’le siyasi ve ekonomik ilişkilerimizi geliştirmek için attığımız adımlar başkadır, Kudüs davamız başkadır. Tüm dünya sessiz kalsa bile biz Kudüs davasını Mescid-i Aksa’ya sahip çıkma irademizi en yüksek sesle tekrarlamayı sürdüreceğiz.”