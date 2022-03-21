Hürriyet Arama×
E-bültenlerGünlük Egazete© Copyright 2022 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞKullanım Koşulları,Gizlilik Politikası,İletişim için bu linklerikullanabilirsiniz. Login olduğunuz taktirde kullanım koşullarınıve gizlilik politikasını kabul etmiş olursunuz.
Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
GÜNDEMDÜNYABİGPARASPOR ARENAKELEBEKYAŞAMYAZARLAR
Hürriyet Arama
HABERLERGündem Haberleri

6’lı masa 3'üncü kez kuruluyor

#Ali Babacan#CHP#İYİ Parti
6’lı masa 3üncü kez kuruluyor

Muhalefetteki 6 lider, 27 Mart Pazar günü DEVA Partisi Genel Başkanı Ali Babacan’ın ev sahipliğini yapacağı akşam yemeğinde 3’üncü kez bir araya gelecek.

Haberin Devamı

“Seçim ittifakı” gündeminin öne çıktığı bu buluşmada liderler, AK Parti ve MHP’nin seçim yasası değişiklik teklifine karşı geliştirilecek stratejileri masaya yatıracak. Özellikle teklifin, ittifak içindeki oy oranı küçük partileri olumsuz etkileyecek “artık oy” düzenlemesini avantaja dönüştürmeye yönelik seçeneklerin öne çıkması bekleniyor.

GÜNDEM SEÇİM İTTİFAKI

İttifak kaynakları da Hürriyet’e, “Bizler de teklifle getirilen değişikliklere karşı kendi seçeneklerimizi geliştiriyoruz. Masada birçok seçenek var. 27 Mart’taki liderler buluşmasında da, sonrasında da bütün bunlar konuşulup değerlendirilecektir” dediler.

Kulislere göre, Saadet Partisi, DEVA, Gelecek ve Demokrat Parti gibi oy oranı daha küçük olan partilerin, CHP ve İYİ Parti listesinden seçime katılmaları seçeneklerden biri. Bunun dışında, “ittifak içinde ittifak” diye de nitelenen, oy oranı küçük partilerin kendi aralarından birinin çatısı altında ortak listeyle seçime katılması da masada.

Haberin Devamı

GÜNDEMDE ‘ADAY’ YOK

Millet İttifakı’nın Cumhurbaşkanı adayının kim olacağı konusunun buluşmanın gündeminde olmadığı da belirtiliyor.

Haberle ilgili daha fazlası:
#Ali Babacan#CHP#İYİ Parti

BAKMADAN GEÇME!

Yüz yüze eğitime ilk ‘mola’... Eğlence haftası olsun

Yüz yüze eğitime ilk ‘mola’... "Eğlence haftası olsun"

#Ara Tatil
Harçlık bile kriptoya Her şeyini kaybeden öğrenciler var...

Harçlık bile kriptoya! Her şeyini kaybeden öğrenciler var...

#Kripto Para
Bir asırdır hiç ayrılmadılar… Birlikte olmazsak yaşayamayız

Bir asırdır hiç ayrılmadılar… 'Birlikte olmazsak yaşayamayız'

#İkizler

BAKMADAN GEÇME!

Yüz yüze eğitime ilk ‘mola’... Eğlence haftası olsun

Yüz yüze eğitime ilk ‘mola’... "Eğlence haftası olsun"

#Ara Tatil
Harçlık bile kriptoya Her şeyini kaybeden öğrenciler var...

Harçlık bile kriptoya! Her şeyini kaybeden öğrenciler var...

#Kripto Para
Bir asırdır hiç ayrılmadılar… Birlikte olmazsak yaşayamayız

Bir asırdır hiç ayrılmadılar… 'Birlikte olmazsak yaşayamayız'

#İkizler