6’lı masa 3'üncü kez kuruluyor

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“Seçim ittifakı” gündeminin öne çıktığı bu buluşmada liderler, AK Parti ve MHP’nin seçim yasası değişiklik teklifine karşı geliştirilecek stratejileri masaya yatıracak. Özellikle teklifin, ittifak içindeki oy oranı küçük partileri olumsuz etkileyecek “artık oy” düzenlemesini avantaja dönüştürmeye yönelik seçeneklerin öne çıkması bekleniyor.

GÜNDEM SEÇİM İTTİFAKI

İttifak kaynakları da Hürriyet’e, “Bizler de teklifle getirilen değişikliklere karşı kendi seçeneklerimizi geliştiriyoruz. Masada birçok seçenek var. 27 Mart’taki liderler buluşmasında da, sonrasında da bütün bunlar konuşulup değerlendirilecektir” dediler.

Kulislere göre, Saadet Partisi, DEVA, Gelecek ve Demokrat Parti gibi oy oranı daha küçük olan partilerin, CHP ve İYİ Parti listesinden seçime katılmaları seçeneklerden biri. Bunun dışında, “ittifak içinde ittifak” diye de nitelenen, oy oranı küçük partilerin kendi aralarından birinin çatısı altında ortak listeyle seçime katılması da masada.

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GÜNDEMDE ‘ADAY’ YOK

Millet İttifakı’nın Cumhurbaşkanı adayının kim olacağı konusunun buluşmanın gündeminde olmadığı da belirtiliyor.