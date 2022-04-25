6’lı masa 3. kez kuruldu

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CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, Saadet Partisi Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu, Gelecek Partisi Genel Başkanı Ahmet Davutoğlu ve DEVA Partisi Genel Başkanı Ali Babacan, DP Genel Başkanı Gültekin Uysal’ın ev sahipliğinde iftar yemeğinde buluştu. Cumhurbaşkanı adaylığına ilişkin attığı tweet’in Babacan ve Davutoğlu’nda yarattığı kırgınlığın gölgesinde gerçekleşen 3. buluşmada liderler, geçmişte merhum Cumhurbaşkanı Turgut Özal’ın da kullandığı Uysal’ın makam odasında kurulan sofrada iftar yaptı. Uysal’ın konuklarını kapıda tek tek karşıladığı görüşme öncesinde iftar sofrasının kurulduğu odada dinlemelere karşı böcek araması da yapıldı.

Güçlendirilmiş parlamenter sisteme geçişle ilgili yol haritası ve seçim güvenliği çalışmaları gündemiyle gerçekleşen 3. buluşmada, seçim yasası değişikliğiyle birlikte gündeme gelen 3. ittifak tartışmasını da kapsayan ittifak seçenekleri de başlık oluşturdu. Bu durum ittifak kulislerinde, “Yeni seçim yasası tek tek partileri ön plana çıkardı. Bu da haliyle, her partiye kendisi için en kârlı modeli seçmesi için zemin yaratıyor” diye gerekçelendirildi.

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İTTİFAK SEÇENEKLERİ MASADA

Kulislerde, Millet İttifakı’nın oy oranı yüksek partilerin, 3. ittifak seçeneğine sıcak bakmadığı, oy oranı küçük partilerin ise kendileri için en iyi sonucu almalarını sağlayacak seçenekleri gündemleştirmek istediklerinden söz ediliyor.

ADAYIN PROFİLİ ÇİZİLDİ

LİDERLERİN görüşmesi sonrası yapılan açıklamada parlamenter sisteme geçiş sürecinin anayasal ve yasal çerçevesi, seçim güvenliği, ekonomi gibi konularda görüş alışverişinde bulunduğu belirtildi. Açıklamada “Cumhurbaşkanlığı adaylığı konusunda da “Birçok kez vurguladığımız gibi uzlaşmacı, özgürlükçü, demokratik değerleri içselleştirmiş, milletimizin tamamını kucaklayan, siyasi ahlak ilkelerini benimseyen, liyakat sahibi bir aday belirleyeceğiz” ifadesi yer aldı. Ayrıca ABD Başkanı Biden’ın dünkü açıklaması kınandı.