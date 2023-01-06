6’lı Masa 10. kez toplandı... Aday için hızlandılar

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Erken seçim tartışmalarının ardından çalışmalarını hızlandıran 6’lı Masa, Cumhurbaşkanı adayını belirlemek için kolları sıvadı. Gelecek Partisi’nin ev sahipliğinde 9 saati aşkın süren toplantıda, Cumhurbaşkanı adayını belirlemek üzere görüşmelere başlama kararı alındı.

ORTAK POLİTİKA METNİ 30 OCAK’TA

Hızlandırılmış takvimle bir sonraki toplantısını İYİ Parti’nin ev sahipliğinde 26 Ocak’ta gerçekleştirme, adaylık sürecinin en önemli adımlarından sayılan Geçiş Süreci Yol Haritası ile hükümet programı niteliğindeki Ortak Politikalar Metnini de 30 Ocak’ta kamuoyu ile paylaşma kararı alan liderler, bu süreçte aday için de mesai yapacak. Adayın, Şubat ayı ortasında SP’nin ev sahipliğinde yapılacak toplantıda açıklanabileceğinden söz ediliyor. “Genel Başkanlar arasında ortak Cumhurbaşkanı adayının tespiti ile ilgili istişarelerin başlatılmasına karar verdik” denilen toplantı sonrası yapılan ortak açıklamada şu önemli vurgular da dikkat çekti:

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* Erken seçime destek yok: “Geçen sene bir siyasi mühendislik çabası olarak devreye sokulan seçim sistemi ile yapılacak hiçbir erken seçime destek vermeyeceğiz. 2018 seçimlerinde geçerli olan sistemle gerçekleşecek, yani 6 Nisan’dan önce yapılacak bir erken seçime ise destek vermeye hazırız.

* İmamoğlu dayanışması: Ceza hükmü, yargının siyasallaşmasının son çarpıcı örneği olmuştur. Yargının siyasallaşması karşısındaki tutumumuzu Saraçhane’de sergilediğimiz dayanışmayla bir kez daha göstermiş olduk. Seçim sürecini etkilemek üzere yargıya müdahale niteliği taşıyacak benzer siyaset mühendisliği çabalarına karşı da bu dayanışmayı kararlılıkla sürdüreceğiz.

* Başörtüsünde mutabakat: Bu çağdışı yasağın bir daha gündeme gelmesini engelleyecek hukuki bir teminatın sağlanması konusunda tam bir mutabakata sahibiz. İktidar samimi ise, bu düzenlemeler konusunda muhalefetten gelecek önerilere önyargısız şekilde yaklaşarak metinlerin uzlaşı ile çıkmasını desteklemelidir.

* Sinan Ateş cinayeti: Bu cürümleri işleyenlerin ve onların arkasındaki güçlerin hak ettikleri cezaları almasının takipçisi olacağız.”