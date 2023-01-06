Hürriyet Arama×
E-bültenlerGünlük Egazete© Copyright 2023 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞKullanım Koşulları,Gizlilik Politikası,İletişim için bu linklerikullanabilirsiniz. Login olduğunuz taktirde kullanım koşullarınıve gizlilik politikasını kabul etmiş olursunuz.
Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
GÜNDEMDÜNYABİGPARASPOR ARENAKELEBEKYAŞAMYAZARLAR
Hürriyet Arama
HABERLERGündem Haberleri

6’lı Masa 10. kez toplandı... Aday için hızlandılar

Güncelleme Tarihi:

#6'Lı Masa#Aday#Erken Seçim
6’lı Masa 10. kez toplandı... Aday için hızlandılar
Oluşturulma Tarihi: Ocak 06, 2023 07:00

Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’ın “Seçim tarihini güncelleyeceğiz” açıklamasının ardından 6’lı Masa dün Gelecek Partisi Genel Başkanı Ahmet Davutoğlu’nun ev sahipliğinde buluştu. Yapılan ortak açıklamada “Genel Başkanlar arasında ortak Cumhurbaşkanı adayının tespiti ile ilgili istişarelerin başlatılmasına karar verdik” denildi.

Haberin Devamı

Erken seçim tartışmalarının ardından çalışmalarını hızlandıran 6’lı Masa, Cumhurbaşkanı adayını belirlemek için kolları sıvadı. Gelecek Partisi’nin ev sahipliğinde 9 saati aşkın süren toplantıda, Cumhurbaşkanı adayını belirlemek üzere görüşmelere başlama kararı alındı.

ORTAK POLİTİKA METNİ 30 OCAK’TA

Hızlandırılmış takvimle bir sonraki toplantısını İYİ Parti’nin ev sahipliğinde 26 Ocak’ta gerçekleştirme, adaylık sürecinin en önemli adımlarından sayılan Geçiş Süreci Yol Haritası ile hükümet programı niteliğindeki Ortak Politikalar Metnini de 30 Ocak’ta kamuoyu ile paylaşma kararı alan liderler, bu süreçte aday için de mesai yapacak. Adayın, Şubat ayı ortasında SP’nin ev sahipliğinde yapılacak toplantıda açıklanabileceğinden söz ediliyor. “Genel Başkanlar arasında ortak Cumhurbaşkanı adayının tespiti ile ilgili istişarelerin başlatılmasına karar verdik” denilen toplantı sonrası yapılan ortak açıklamada şu önemli vurgular da dikkat çekti:

Haberin Devamı

* Erken seçime destek yok: “Geçen sene bir siyasi mühendislik çabası olarak devreye sokulan seçim sistemi ile yapılacak hiçbir erken seçime destek vermeyeceğiz. 2018 seçimlerinde geçerli olan sistemle gerçekleşecek, yani 6 Nisan’dan önce yapılacak bir erken seçime ise destek vermeye hazırız.

* İmamoğlu dayanışması: Ceza hükmü, yargının siyasallaşmasının son çarpıcı örneği olmuştur. Yargının siyasallaşması karşısındaki tutumumuzu Saraçhane’de sergilediğimiz dayanışmayla bir kez daha göstermiş olduk. Seçim sürecini etkilemek üzere yargıya müdahale niteliği taşıyacak benzer siyaset mühendisliği çabalarına karşı da bu dayanışmayı kararlılıkla sürdüreceğiz.

* Başörtüsünde mutabakat: Bu çağdışı yasağın bir daha gündeme gelmesini engelleyecek hukuki bir teminatın sağlanması konusunda tam bir mutabakata sahibiz. İktidar samimi ise, bu düzenlemeler konusunda muhalefetten gelecek önerilere önyargısız şekilde yaklaşarak metinlerin uzlaşı ile çıkmasını desteklemelidir.

* Sinan Ateş cinayeti: Bu cürümleri işleyenlerin ve onların arkasındaki güçlerin hak ettikleri cezaları almasının takipçisi olacağız.”

Haberle ilgili daha fazlası:
#6'Lı Masa#Aday#Erken Seçim

BAKMADAN GEÇME!

Hurriyet.com.tr ÖZEL BELGESEL | Doğum Yılı 2020 Bölüm#4: Çorak topraklar

Hurriyet.com.tr ÖZEL BELGESEL | Doğum Yılı 2020 Bölüm#4: Çorak topraklar

#Doğum Yılı 2020
Avrupada sıcak hava rekorlar kırıyor Türkiyede 2023 kışı nasıl geçecek 12 Ocaka dikkat

Avrupa'da sıcak hava rekorlar kırıyor! Türkiye'de 2023 kışı nasıl geçecek? '12 Ocak'a dikkat!'

#Hava Durumu
Pele onu yıllar evvel veliahtı ilan etmişti... Samimi bir iltifat genç bir futbolcunun hayatını nasıl değiştirdi

Pele onu yıllar evvel veliahtı ilan etmişti... Samimi bir iltifat genç bir futbolcunun hayatını nasıl değiştirdi?

#Pele

BAKMADAN GEÇME!

Hurriyet.com.tr ÖZEL BELGESEL | Doğum Yılı 2020 Bölüm#4: Çorak topraklar

Hurriyet.com.tr ÖZEL BELGESEL | Doğum Yılı 2020 Bölüm#4: Çorak topraklar

#Doğum Yılı 2020
Avrupada sıcak hava rekorlar kırıyor Türkiyede 2023 kışı nasıl geçecek 12 Ocaka dikkat

Avrupa'da sıcak hava rekorlar kırıyor! Türkiye'de 2023 kışı nasıl geçecek? '12 Ocak'a dikkat!'

#Hava Durumu
Pele onu yıllar evvel veliahtı ilan etmişti... Samimi bir iltifat genç bir futbolcunun hayatını nasıl değiştirdi

Pele onu yıllar evvel veliahtı ilan etmişti... Samimi bir iltifat genç bir futbolcunun hayatını nasıl değiştirdi?

#Pele