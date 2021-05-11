670 ton mama stokta
İstanbul Büyükşehir Belediyesi ve ilçe belediyeleri, tam kapanma döneminde sokak hayvanlarını unutmadı. Belediyeler toplam 165 ton kedi maması ile 495 ton köpek maması hazırladı. İstanbul Valiliği de 10 ton mama desteğinde bulundu. Toplamda 670 ton mama stoklandı. Belediye ekipleri kentin dört bir yanını dolaşarak mama dağıtımı yaptı. Kuşlar için de kentin meydanlarına yem serpildi.
Evinde ‘Sarı’ isminde bir kedi besleyen İstanbul Valisi Ali Yerlikaya da mama dağıtımına katıldı. Hayvanları eliyle besleyen Vali Yerlikaya, “Sokak hayvanları aç susuz kalmasın diye süreci yakından takip ediyoruz. Onlar bizim sokakta yaşayan sevimli dostlarımız. Tam kapanma döneminde mama kapları boş kalmasın, yemleri eksik olmasın. Can dostlarımız hepimize emanet” dedi.
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