670 ton mama stokta

Evinde ‘Sarı’ isminde bir kedi besleyen İstanbul Valisi Ali Yerlikaya da mama dağıtımına katıldı. Hayvanları eliyle besleyen Vali Yerlikaya, “Sokak hayvanları aç susuz kalmasın diye süreci yakından takip ediyoruz. Onlar bizim sokakta yaşayan sevimli dostlarımız. Tam kapanma döneminde mama kapları boş kalmasın, yemleri eksik olmasın. Can dostlarımız hepimize emanet” dedi.

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