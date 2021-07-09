660'ıncısı düzenlenen Kırkpınar için Edirne'ye akın akın geldiler

Edirne Belediye Başkanlığı tarafından organize edilen Tarihi Kırkpınar Yağlı Güreşleri, geçen yıl koronavirüs salgını nedeniyle yapılamadı. Bu yıl 9- 10- 11 Temmuz tarihlerinde, 660'ıncısı düzenlenen güreşlerin, 13 bin kişilik Kırkpınar Er Meydanı’nda 3'te bir doluluk oranında seyircili yapılmasına karar verildi.

Bu kararın ardından Türkiye'nin çeşitli illerinden güreş severler kente gelince tüm otel ve pansiyonlar tamamen doldu.

İl dışından gelenler kalacak yer bulamayınca Selimiye Camii'nin bahçesinde ve Osmanlı mezar taşlarının sergilendiği alanlarda kurdukları çadırlarda ve korunaklı alanlarda sabahladı.

Fotoğraf: Cemal Yurttaş



Bazı güreş severler Selimiye Camii’nin bahçesinde özelikle çadırda kalarak güreş sevdasını yaşattıklarını söyledi.

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