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Ali Can ZERAY/EDİRNE, (DHA)- Fotoğraf: Cemal Yurttaş
Haber Giriş: 09.07.2021 - 14:08 | Son Güncelleme:

660'ıncısı düzenlenen Kırkpınar için Edirne'ye akın akın geldiler

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Edirne'de, bu yıl 660'ıncısı düzenlenen Tarihi Kırkpınar Yağlı Güreşleri için güreş severler kentte akın etti. Kentte tüm otel ve pansiyonlar dolunca, il dışından gelenler Selimiye Camii çevresindeki mezarlık ve bahçelerde kurdukları çadırlarda sabahladı.

Edirne Belediye Başkanlığı tarafından organize edilen Tarihi Kırkpınar Yağlı Güreşleri, geçen yıl koronavirüs salgını nedeniyle yapılamadı. Bu yıl 9- 10- 11 Temmuz tarihlerinde, 660'ıncısı düzenlenen güreşlerin, 13 bin kişilik Kırkpınar Er Meydanı’nda 3'te bir doluluk oranında seyircili yapılmasına karar verildi.

660ıncısı düzenlenen Kırkpınar için Edirneye akın akın geldiler

Bu kararın ardından Türkiye'nin çeşitli illerinden güreş severler kente gelince tüm otel ve pansiyonlar tamamen doldu.
660ıncısı düzenlenen Kırkpınar için Edirneye akın akın geldiler

İl dışından gelenler kalacak yer bulamayınca Selimiye Camii'nin bahçesinde ve Osmanlı mezar taşlarının sergilendiği alanlarda kurdukları çadırlarda ve korunaklı alanlarda sabahladı.
660ıncısı düzenlenen Kırkpınar için Edirneye akın akın geldiler

Fotoğraf: Cemal Yurttaş

Bazı güreş severler Selimiye Camii’nin bahçesinde özelikle çadırda kalarak güreş sevdasını yaşattıklarını söyledi.

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