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63 gazeteciden 40'ıncı yaşa çıkarma

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#KKTC#Ersin Tatar#Gazeteci
63 gazeteciden 40ıncı yaşa çıkarma
Oluşturulma Tarihi: Aralık 19, 2023 07:00

KKTC’nin 40’ıncı yaşında yerli ve yabancı 63 gazeteciyle bir araya gelen KKTC Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, yurtdışındaki KKTC vatandaşlarına yurda dönmeleri çağrısında bulundu: “Londra’da iki saat tren, 25. kattaki ofisine çıkmak için asansör bekliyorsun. Gel buraya...”

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KKTC, kuruluşunun 40. yılında 18’i yabancı 63 gazeteciye ev sahipliği yaptı. Türkiye, Rusya, Gürcistan, Suriye, İngiltere, ABD ve Japonya ile Azerbaycan, Kazakistan, Özbekistan ve Kırgızistan’dan toplam 63 gazeteci ve KKTC medyasından temsilciler, Küresel Gazeteciler Konseyi (KGK) tarafından düzenlenen KKTC Uluslararası Medya Çalıştayı’na katıldı.

ARTIK KKTC MESELESİ DEĞİL MİLLİ DAVA

KKTC’li Bakanlar ile Türkiye’nin Lefkoşa Büyükelçisi Metin Feyzioğlu’nun da katıldığı çalıştayda konuşan KKTC Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, bugüne kadar ‘Kıbrıs Meselesi’ dediklerini ancak bundan sonra özellikle uluslararası platformlarda ‘Milli Dava’ diyeceklerini söyledi. Tatar Mesele 1974 yılında Mehmetçiğin adaya ayak basmasıyla bitmiştir” dedi.

ADA’YA DÖNÜN

Tatar, KKTC dışında yaşayan vatandaşlarına da şöyle seslendi: ”Londra’da önce iki saat tren. Sonra da 25. kattaki ofisine çıkmak için asansör bekliyorsun. Ben diyorum ki, gel buraya dünya dijitalleşti, işlerini öyle idare edebilirsin.”

 

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#KKTC#Ersin Tatar#Gazeteci

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