61 kişi hayatını kaybetmişti... Facianın kaptanlarından birine 1033 yıl hapis

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27 Haziran 2020 tarihinde kaçak göçmenleri bindirdikleri tekneyle Van Gölü’ne açılan kuzenler Servet ve Medeni Akbaş için kayıp ihbarı yapılmıştı. Alabora olan tekneden yüzerek kurtulan Medeni Akbaş, 28 Haziran’da bulunup jandarmaya götürülmüştü. Olaydan 11 gün sonra batan teknenin yeri, Çarpanak Adası'na 1 kilometre uzaklıkta ve gölün 107 metre derinliğinde tespit edilmişti. Ekiplerin çalışmasıyla 61 kaçak göçmenin cesedine ulaşılmıştı.

HÂLÂ BULUNAMADI

Van Cumhuriyet Başsavcılığı’nın yürüttüğü soruşturma kapsamında 12 sanık hakkında ‘nitelikli göçmen kaçakçılığı yapma’ ve ‘bilinçli taksirle birden fazla kişinin ölümüne sebebiyet verme’ suçlarından Van 7'nci Ağır Ceza Mahkemesi’nde kamu davası açıldı. Sanıklar hakkında yaşamını yitiren her bir kişi için 38’er yıl 6’şar aya kadar hapis cezası istendiği iddianamede teknedeki yolcu sayısının tespit edilemediği, fakat 100’ün üzerinde yolcu bulunduğu belirtildi. Ayrıca tekne kaptanlarından Medeni Akbaş’ın jandarma ekiplerince yakalandığı, Servet Akbaş’ın ise şu ana kadar ölü ya da sağ olarak bulunamadığı kaydedildi. Bu nedenle tekne kaptanlarından Servet Akbaş da sanık olarak davada yer aldı. Ayrıca Akbaş’ın yaşama ihtimali olduğu değerlendirildiğinden başsavcılığın talebiyle Van 2'nci Sulh Ceza Hâkimliği’nce hakkında yakalama kararı çıkarıldı.

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10 SANIK BERAAT ETTİ

Mahkemede dün görülen davanın 10’uncu duruşmasına SEGBİS ile katılan tutuklu Medeni Akbaş, mağdur olduğunu ve tahliye istediğini söyledi. Mahkeme heyeti verilen kısa aranın ardından tutuksuz yargılanan 10 sanık için beraat kararı verirken, davanın tutuklu tek sanığı Medeni Akbaş’a 60 kaçak göçmen için ‘olası kasttan adam öldürmek’ suçundan 60 kez 16 yıl 8 ay, ölen 1 çocuk için 25 yıl, ‘göçmen kaçakçılığı’ suçundan ise 8 yıl olmak üzere toplamda 1033 yıl hapis cezası ile ayrıca 150 bin lira adli para cezası verildi. Servet Akbaş’ın ise dosyası ayrıldı.