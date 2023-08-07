60 yaşındaki deniz kaplumbağaları Mersin'de yeniden denizle buluştu

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Doğa Koruma ve Milli Parklar Genel Müdürlüğü 7. Bölge Müdürlüğü'ne bağlı Deniz Kaplumbağaları Kurtarma ve Rehabilitasyon Merkezi'ne bağlı ekipler tarafından Erdemli Alata Bahçe Kültürleri Araştırma Enstitüsü sahilinde yaralı olarak bulunan iki yeşil deniz kaplumbağası tedavi altına alındı. Yaklaşık bir aylık tedavi sonrasında tekrar sağlığına kavuşan 60 yaşındaki iki kaplumbağaya Vali Ali Hamza Pehlivan ve merkez personeli tarafından kimlik ile tedavi bilgilerinin yer aldığı markalama işlemi yapıldı. Daha sonra iki kaplumbağa tekrar bulundukları bölgede gece yarısı sahile bırakıldı. Ay ışığını takip eden kaplumbağalar denizle buluşarak gözden kayboldu.

Öte yandan Deniz Kaplumbağaları Kurtarma ve Rehabilitasyon Merkezi tarafından şu ana kadar 47 deniz kaplumbağasının tedavi edilerek tekrar doğal ortamına salındığı ifade edildi.

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MARKALAMA SONRASI DENİZE KAVUŞMASI SAĞLANIYOR

Tedavisi tamamlanan iki deniz kaplumbağasını denizle buluşturduklarını belirten Vali Ali Hamza Pehlivan, "Mersin biliyorsunuz deniz kaplumbağaları için önemli bir merkez. Yumurtlamalarını bıraktıkları sahillere, kumsallara sahibiz. Zaman zaman deniz kaplumbağaları bu sahillerde değişik sebeplerle yaralanmalara veya rahatsızlanmaya maruz kalabiliyorlar. İlimizde de Tarım Orman Bakanlığı Doğa Koruma ve Milli Parklar Genel Müdürlüğü 7. Bölge Müdürlüğü'ne bağlı Deniz Kaplumbağaları Kurtarma ve Rehabilitasyon Merkezimiz var. Bu merkezde görevlilerimiz, veteriner hekimlerimiz var. Çeşitli sebeplerle yaralanmış olan ve bir şekilde zarar görmüş olan kaplumbağaları tespit ederek bu merkeze arkadaşlarımız getiriyorlar. Burada gerekli bütün tedavilerini yapıyorlar. Bugün olduğu gibi onları tekrar doğaya, suya, denize kavuşmasını sağlıyorlar. Bugün de dediğim gibi iki kaplumbağayı denizle buluşturduk" dedi.

Tedavileri tamamlanıp Akdeniz'e uğurlanan kaplumbağalara aynı zamanda markalama da yaptıklarına değinen Vali Pehlivan, bu markalama sayesinde dünyanın neresine giderlerse gitsinler, başlarına bir şey geldiğinde veya tekrar rahatsız olduklarında, o marka üzerinden tüm bilgilere ulaşıldığını kaydetti.

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47 KAPLUMBAĞA TEDAVİ EDİLİP DENİZLE BULUŞTURULMUŞ OLDU

Daha önce 45 Deniz kaplumbağasının tedavi edildiğini anlatan Vali Pehlivan, "Bugün 2 kaplumbağayı tedavi etmek suretiyle toplamda 47 kaplumbağayı denizle buluşturduk. İlimiz sahillerini daha çok caretta caretta olarak da bilinen iribaş deniz kaplumbağası, Chelonia Mydas olarak bilinen yeşil deniz kaplumbağası tercih ediyor. Bugün bu türlerden oluşan kaplumbağaların tedavisi gerçekleştirildi. Tespitleri yapmak üzere ilgili personelimiz sürekli kaplumbağaların yumurtlama alanlarında, sahillerde geziyorlar ve kontroller yapıyorlar. Bunun dışında zaman zaman vatandaşlarımızın da tespitleri oluyor. Bu tespitleri bizlere bildiriyorlar. Buradaki maksat koruma altında olan kaplumbağa türlerini uluslararası sözleşmelerle ülkemiz Türkiye'de imza atmak suretiyle taahhüt altına almış durumda. Bu sözleşmelerle türleri kaybolmakta olan kaplumbağaların koruma altında olduğunu hepimiz biliyoruz. Bu türlerin hayatta kalması ve doğada yaşamlarını devam ettirmesine Mersin olarak ve bu merkezden katkı sunuyoruz" ifadelerini kullandı.