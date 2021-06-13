6 yaşındaki Duru Akça'nın ölümüne neden olan sürücüye ev hapsi

Kaza, cuma akşamı Muratpaşa ilçesi, Rauf Denktaş Caddesi'nde meydana geldi. Halası Rukiye Akça ile oyuncak almak için evden çıkan Duru Akça, yaya geçidine geldi. Hala- yeğen yolun karşısına geçmeye çalışırken, 2 araç durmasına rağmen Berna Yıldırım Başak, kullandığı otomobille durmayıp Duru Akça'ya çarptı. Ağır yaralanan Duru, ihbarla kaza yerine gelen sağlık görevlilerince ambulansla özel hastaneye kaldırıldı. Doktorların müdahalelerine rağmen Duru Akça yaşamını yitirdi. Kaza sonrası otomobil sürücüsü Berna Yıldırım Başak gözaltına alındı. Ailesi tarafından morgdan alınan Duru Akça'nın cenazesi, dün Ermenek Mahallesi'ndeki mezarlıkta toprağa verildi.

'ARAÇLAR GÖRÜŞÜMÜ KAPATTI'

Yapılan kontrolde alkolsüz olduğu belirlenen Berna Yıldırım Başak, polisteki ifadesinde suçsuz olduğunu söyledi. Başak, "Güzergahımda gidiyordum. Önümdeki araçlar görüşümü kapattığı için yaya geçidindeki yayaları görmedim. Hızlı da değildim. Suçsuzum" dedi.

KÜÇÜK YAŞTA ÇOCUKLARI İÇİN EV HAPSİ

Berna Yıldırım Başak, polisteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. Nöbetçi Sulh Ceza Hakimliğine çıkan Başak hakkında, 1 ve 3 yaşlarında çocuklarının bulunması göz önüne alınarak, adli kontrolle ev hapsi kararı verildi. Ayrıca Başak'a, yurt dışı çıkış yasağı getirildi.

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