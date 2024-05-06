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6 yaşındaki çocuğa istismar davası 10 Haziran'a ertelendi

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#Çocuk İstismarı#Kadir İstekli#Yusuf Ziya Gümüşel
6 yaşındaki çocuğa istismar davası 10 Hazirana ertelendi
Oluşturulma Tarihi: Mayıs 06, 2024 11:35

6 yaşında evlendirilme davasında kararın İstinaf Mahkemesi tarafından bozulmasının ardından sanıklar Kadir İstekli, Yusuf Ziya Gümüşel ve Fatima Gümüşel’in yargılanmasına başlandı. Duruşma sanık avukatlarının mazeretli şekilde katılmamaları nedeniyle 10 Haziran’a ertelendi.

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6 yaşındaki H.K.G.’nin evlendirilmesi davasında karar 23 Ekim 2023 tarihinde açıklanmış ve sanık Kadir İstekli 30 yıl, Yusuf Ziya Gümüşel 20 yıl ve Fatıma Gümüşel ise 16 yıl 8 ay hapis cezası ile cezalandırılmasına karar verilmişti. Kararın değerlendiren İstanbul Bölge Adliye Mahkemesi 20. Ceza Dairesi sanık Kadir İstekli’nin 2004-2013 yılları arası için ‘Çocuğun nitelikli cinsel istismarı’ 2020 yılı için ise ‘Eşe karşı nitelikli cinsel saldırı’ suçlarından 2 ayrı ceza verilmesi gerekirken, tek bir suçtan cezalandırma yapıldığını değerlendirdi. Mağdur H.K.G.’nin annesi Fatıma Gümüşel ve babası Yusuf Ziya Gümüşel hakkında verilen hapis cezalarında ise anne ve baba olmaları nedeniyle yasa gereğince arttırım yapılması gerektiğini belirten mahkeme dosyayı usul ve esas yönünden bozmuştu.

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Bozulma kararının ardından Anadolu 2. Ağır Ceza Mahkemedinde görülen ilk duruşmaya, sanıklar Kadir İstekli ve Yusuf Ziya Gümüşel cezaevinden getirilerek katıldı.

ANNE HENÜZ YAKALANAMADI

Hakkında tutuklamaya yönelik yakalama kararı bulunan anne Fatıma Gümüşel ise henüz yakalanamadı. Saat 10.00’da başlayan duruşma sanık avukatlarının mazeretli şekilde katılmamalarından dolayı ertelendi. Sanıklar 10 Haziran saat 10.00’a yeniden hakim karşısına çıkacak.

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DAVANIN GEÇMİŞİ

6 yaşında H.K.G.’nin evlendirilme iddialarına ilişkin ilk duruşma 30 Ocak’ta yapıldı ve yapılan ilk yargılamada yayın yasağı ve gizlilik getirilmişti. Davanın ikinci duruşmasında ise Adli Tıp kurumunda gelen rapora göre mağdur H.K.G.’nin ruh sağlığının bozulduğu belirtilirken, cumhuriyet savcısı sanıkların cezalandırılmalarını talep etti. Anadolu 2. Ağır Ceza Mahkemesi tarafından 23 Ekim 2023 tarihinde karara bağlanan davada Kadir İstekli 30 yıl, Yusuf Ziya Gümüşel 20 yıl ve Fatıma Gümüşel ise 16 yıl 8 ay hapis cezası ile cezalandırılmasına karar verilmişti.

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#Çocuk İstismarı#Kadir İstekli#Yusuf Ziya Gümüşel

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