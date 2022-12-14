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Son dakika: 6 yaşındaki çocuğa istismar davası! Kadir İstekli ve Yusuf Gümüşel hakkında yakalama kararı

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#Kadir İstekli#Yusuf Gümüşel#KARAR
Son dakika: 6 yaşındaki çocuğa istismar davası Kadir İstekli ve Yusuf Gümüşel hakkında yakalama kararı
Oluşturulma Tarihi: Aralık 14, 2022 18:27

Son dakika haberine göre; 6 yaşındaki kızın evlendirilmesiyle ilgili soruşturmada babası Yusuf Ziya Gümüşel ile evlendirildiği Kadir İstekli hakkında tutuklamaya yönelik yakalama kararı çıkarıldı.

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6 yaşında bir kız çocuğunun imam nikahıyla evlendirip cinsel istismara maruz bırakıldığı iddiası tepkilere neden olmuştu.

Yusuf Ziya Gümüşel’in kızı H.K.G., ‘6 yaşında imam nikâhıyla evlendirildiğini ve cinsel istismara maruz kaldığı’nı belirterek şikâyetçi olmuştu. İddialarla ilgili İstanbul Anadolu Başsavcılığı’nın iddianamesi 30 Ekim’de tamamlandı. İddianamede şimdi 24 yaşında olan H.K.G.’nin anne ve babası tecavüze göz yummakla suçlandı.

İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı'nca Kadir İstekli ve Yusuf Gümüşel hakkında yakalama kararı verildi.

AİLE BAKANLIĞI MÜDAHİL OLDU

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı, davaya müdahil olunduğunu açıklamıştı. Bakanlıktan yapılan açıklamada, “Bakanlığımızca süreç yakından takip edilerek, bundan önce olduğu gibi ilerleyen dönemde de mağdura her türlü hukuksal destek verilecektir” denilmişti.

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