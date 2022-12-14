Son dakika... Türkiye'nin gözü saat 14.00'te... Bakan Bilgin'den asgari ücret ve EYT sözleri

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Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin asgari ücrete ilişkin açıklamada bulundu. Bakan Vedat Bilgin, Sosyal Güvenlik Kurumunca düzenlenen Eğitimli Çocuk Bakıcılarının Teşviki Yoluyla Kayıtlı Kadın İstihdamının Desteklenmesi Projesi'nin kapanış konferansına katıldı.

Bakan Bilgin "Bugünkü toplantıdan veya bu ay gerçekleştireceğimiz asgari ücretle ilgili işçi ve işverenle birlikte belli bir uzlaşma sağlayarak asgari ücret düzenlemesini diğer ücretlileri rahatlatacak bir düzenlemeyle belirleyeceğiz" ifadesini kullandı.

"EYT'DE TEKNİK SORUN KALMADI"

EYT'lilere ilişkin olarak Bilgin "Teknik sorunla yaş arasındaki ilişki nasıl kuruldu bilmiyorum ama teknik sorun adı üzerinde kayıtlarla ilgili sorunlar var. Sorunların çözüldüğünü söylüyoruz, bir sorun var değil, altyapıyı oluşturuyoruz. Yani istifade edecek insanların tamamını kapsayacak bir düzenleme yapıyoruz" dedi.

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Bakan Bilgin'in açıklamaları şöyle:

Asgari ücret fevkalade önemli bir kuruldur. Asgari ücret temel ücret haline geldi diye ezberlenmiş söz var bu doğru değil. Asgari ücretli yüzde 38 civarında. Asgari ücret diğer çalışanların ücretlerinin yukarı tırmandırılmasını sağlıyor. Ücretlerin arasındaki farklılaşmanın yukarı doğru gittiğini ortaya koymaktadır. Bugünkü toplantıdan veya bu ay gerçekleştireceğimiz asgari ücretle ilgili işçi ve işverenle birlikte belli bir uzlaşma sağlayarak asgari ücret düzenlemesini diğer ücretlileri rahatlatacak bir düzenlemeyle belirleyeceğiz. Bu hafta ya da önümüzdeki hafta bu ay içinde yasal olarak imzalamamız lazım. Geniş uzlaşmayla bunu gerçekleştiririz diye umut ediyorum.

Teknik sorunla yaş arasındaki ilişki nasıl kuruldu bilmiyorum ama teknik sorun adı üzerinde kayıtlarla ilgili sorunlar var. Sorunların çözüldüğünü söylüyoruz, bir sorun var değil, altyapıyı oluşturuyoruz. Yani istifade edecek insanların tamamını kapsayacak bir düzenleme yapıyoruz.

SAAT 14:00'TE TOPLANTI BAŞLAYACAK

Milyonlarca kişiyi ilgilendiren asgari ücret zammına ilişkin komisyon bugün ikinci toplantısını gerçekleştirecek. Toplantı Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı'nda bugün saat 14:00'te gerçekleşecek.

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NET ASGARİ ÜCRET 5500 LİRA

asgari ücret 2022 yılı için 5500 lira net olarak ödeniyor. Yapılan anketler neticesinde ortak kanı olarak 7 bin 845 lira ortaya çıktı. Bu rakam üzerinden pazarlıkların yapılması öngörülüyor.