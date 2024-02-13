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6 Şubat'tan yeni görüntüler ortaya çıktı! Depreme trafikte yakalandı... Dehşet anlarını anlattı

Güncelleme Tarihi:

#Kahramanmaraş#6 Şubat Depremi#Deprem
Oluşturulma Tarihi: Şubat 13, 2024 09:51

6 Şubat 2023'te Kahramanmaraş merkezli meydana gelen depreme trafikte yakalanan Sercan Bayraktar, enkaz altında kalmaktan son anda kurtuldu. Korku dolu anları anlatan Bayraktar, "5-10 saniye gecikme olsa direksiyonu kıramasam ya da şok haline girsem enkaz altında kalacaktım. Eczaneden bir kişinin dışarı doğru koştuğunu fark ettim ve daha sonra eczanenin içerisinde bir kişi daha kalmış ve hayatını kaybettiğini öğrendim. Çok acı günlerdi" dedi.

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Kahramanmaraş’ta yaşayan Sercan Bayraktar, 6 Şubat 2023 tarihinde meydana gelen depreme otomobiliyle trafikteyken yakalandı. İş yerinden çıkıp evine gitmek için yola çıkan Bayraktar, dişi ağrıdığı için Trabzon Caddesi istikametinden Hükümet Bulvarı'nda bulunan nöbetçi eczaneden ilaç almak için yoluna devam etti.

6 Şubattan yeni görüntüler ortaya çıktı Depreme trafikte yakalandı... Dehşet anlarını anlattı

Eczanenin önüne geldiğinde otomobilinde depreme yakalanan Bayraktar, soğukkanlılığını koruyarak otomobilini güvenli alana çekti. Bayraktar’ın yaşadığı deprem anı ise güvenlik kamerasınca kaydedildi. Görüntülerde sürücünün depreme trafikte yakalandığı ve eczanenin olduğu binanın yıkıldığı görüldü.

6 Şubattan yeni görüntüler ortaya çıktı Depreme trafikte yakalandı... Dehşet anlarını anlattı

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"DİREKSİYONU KIRAMASAM ENKAZ ALTINDA KALACAKTIM"

Yaşadığı korku dolu anları anlatan Bayraktar, şu ifadeleri kullandı:

"Görüntülerde görüldüğü üzere yukarıdan araç ile gelen kişi bendim. Ben iş yerimden mesaiden çıkmış dişim ağrıdığı için eczaneden ilaç alıp eve gidecektim. Trabzon Caddesi istikametinden merkez otobüs durağı istikametindeki eczaneye gidiyordum. Deprem başlamıştı, ben aracın içinde olduğumdan pek hissedemedim. Eczane açık mı diye kafamı eğdim ve baktığım esnada camların patladığını gördüm. İçeride tüp patlaması zannettim. Öyle değildi ilerleyen dakikalarda acı bir şekilde gösterdi.

6 Şubattan yeni görüntüler ortaya çıktı Depreme trafikte yakalandı... Dehşet anlarını anlattı

Can havliyle direksiyonumu kırdım ve eczanenin bulunduğu bina aracımın bulunduğu alana yıkılmıştı. 5-10 saniye gecikme olsa direksiyonu kıramasam ya da şok haline girsem enkaz altında kalacaktım. Eczaneden bir kişinin dışarı doğru koştuğunu fark ettim ve daha sonra eczanenin içerisinde bir kişi daha kalmış ve hayatını kaybettiğini öğrendim. Çok acı günlerdi. Depremde hayatını kaybedenlere Allah’tan rahmet, kalanlara da sabırlar diliyoruz."

6 Şubattan yeni görüntüler ortaya çıktı Depreme trafikte yakalandı... Dehşet anlarını anlattı

6 Şubattan yeni görüntüler ortaya çıktı Depreme trafikte yakalandı... Dehşet anlarını anlattı

6 Şubattan yeni görüntüler ortaya çıktı Depreme trafikte yakalandı... Dehşet anlarını anlattı

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#Kahramanmaraş#6 Şubat Depremi#Deprem

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