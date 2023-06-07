6 rektör değişti

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Resmi Gazete’de yayınlanan karara göre 6 üniversitede rektör değişikliği yapılırken 7 üniversitenin başındaki isimler yeniden atandı.
- Galatasaray Üniversitesi’nde iki dönemini dolduran Rektör Prof. Dr. Ertuğrul Karsak’ın yerine Fen Edebiyat Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Abdurrahman Muhammed Uludağ atandı.
- Burdur Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi Rektörlüğü’ne Prof. Dr. Durmuş Acar yerine bir önceki dönem rektör yardımcılığı yapan Prof. Dr. Hüseyin Dalgar getirildi.
- Bursa Uludağ Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Saim Kılavuz yerine İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Ferudun Yılmaz göreve başladı.
- Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi’nde (ÇOMÜ) Prof. Dr. Sedat Murat yerine, ÇOMÜ Ezine Meslek Yüksekokulu Müdürü Prof. Dr. Ramazan Cüneyt Erenoğlu atandı.
- Munzur Üniversitesi Rektörü Prof. Dr.Ubeyde İpek de değişen isimler arasında yer aldı. Üniversitenin yeni rektörü Elazığ Fırat Üniversitesi İİBF Dekanı Prof. Dr. Kenan Peker oldu.
- Muş Alparslan Üniversitesi’nde iki dönemi tamamlayan Prof. Dr. Fethi Ahmet Polat’ın yerine Malatya Turgut Özal Üniversitesi Tarih Bölüm Başkanı Prof. Dr. Mustafa Alican getirildi.