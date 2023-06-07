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6 rektör değişti

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#CUMHURBAŞKANI Erdoğan#Rektör Atamaları#Üniversite Rektör Ataması
6 rektör değişti
Oluşturulma Tarihi: Haziran 07, 2023 07:00

CUMHURBAŞKANI Tayyip Erdoğan’ın imzasıyla 13 üniversiteye rektör ataması yapıldı.

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Resmi Gazete’de yayınlanan karara göre 6 üniversitede rektör değişikliği yapılırken 7 üniversitenin başındaki isimler yeniden atandı. 

- Galatasaray Üniversitesi’nde iki dönemini dolduran Rektör Prof. Dr. Ertuğrul Karsak’ın yerine Fen Edebiyat Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Abdurrahman Muhammed Uludağ atandı.

- Burdur Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi Rektörlüğü’ne Prof. Dr. Durmuş Acar yerine bir önceki dönem rektör yardımcılığı yapan Prof. Dr. Hüseyin Dalgar getirildi.

- Bursa Uludağ Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Saim Kılavuz yerine İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Ferudun Yılmaz göreve başladı.

- Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi’nde (ÇOMÜ) Prof. Dr. Sedat Murat yerine, ÇOMÜ Ezine Meslek Yüksekokulu Müdürü Prof. Dr. Ramazan Cüneyt Erenoğlu atandı.

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- Munzur Üniversitesi Rektörü Prof. Dr.Ubeyde İpek de değişen isimler arasında yer aldı. Üniversitenin yeni rektörü Elazığ Fırat Üniversitesi İİBF Dekanı Prof. Dr. Kenan Peker oldu.

- Muş Alparslan Üniversitesi’nde iki dönemi tamamlayan Prof. Dr. Fethi Ahmet Polat’ın yerine Malatya Turgut Özal Üniversitesi Tarih Bölüm Başkanı Prof. Dr. Mustafa Alican getirildi.  

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#CUMHURBAŞKANI Erdoğan#Rektör Atamaları#Üniversite Rektör Ataması

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