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6 kişi ölmüştü... Katliam gibi kazaya 15 yıl istendi

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#Konya#Selçuklu#Sefa Selvi
6 kişi ölmüştü... Katliam gibi kazaya 15 yıl istendi
Oluşturulma Tarihi: Mart 14, 2024 07:00

KONYA Selçuklu’da geçen yıl kasım ayında, inşaat işçisi Sefa Selvi (20) yönetimindeki 42 DU 949 plakalı otomobil, tramvaydan inip yolun karşısına geçmek isteyen yayalara çarptı.

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89 METRE FREN İZİ

Kazada yayalardan Fadime Aslan (52), kızı Sultan Aslan (33), torunları Elif Aslan (14), Fadime Aslan (7) ve Azra Atalay (9) hayatını kaybetti. Ölen Fadime Aslan’ın diğer kızı Emine Atalay (32), çocukları Hasan Atalay (11), Ali Cemal Atalay (8), Fadime Aslan (8) ve Ceylin Naz Övüş (16) yaralandı. Hastaneye kaldırılan yaralılardan Emine Atalay da kurtarılamadı. Sefa Selvi ise tutuklandı. Kaza tespit tutanağında caddedeki azami hız limitinin otomobiller için 82 kilometre olduğu ancak Selvi’nin otomobilinin 111-120 kilometre hızla gittiği, fren izi uzunluğunun da 89.6 metre olduğu belirtildi. Konya Cumhuriyet Başsavcılığı’nca hazırlanan iddianamede, 2’nci bir bilirkişi raporuna yer verildi. “Olay yerinde bulunan aydınlatma lambalarından birkaçı kaza esnasında çalışmamaktadır. İlgili kuruluş kaza mahallinin bulunduğu yer ve devamında aydınlatma ile ilgili gerekli çalışmaları yapmış ancak hayatın olağan akışında aydınlatma lambalarının arızalanması gayet tabidir” ifadesinin yer aldığı raporun sonuç kısmında kazaya karışan yayalar ile şüpheli Sefa Selvi’nin dışında kusurlu başka kişi veya kurumun olmadığı belirtildi.

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6 kişi ölmüştü... Katliam gibi kazaya 15 yıl istendi

‘AYDINLATMA YETERSİZDİ’

Selvi, iddianamede yer alan ifadesinde, bir anda karşısına kalabalık bir grubun çıktığını belirterek, “Direksiyonu refüje doğru kırdım, frene bastım, ancak duramadım. Yolda aydınlatmalar yetersizdi; bu yüzden yayaları göremedim” dedi. Selvi hakkında ‘taksirle ölüme ve yaralanmaya neden olma’ suçundan toplamda 2 yıldan 15 yıla kadar hapis cezası talep edildi. İddianame, Konya 3’üncü Ağır Ceza Mahkemesi’nce kabul edildi. 

 

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#Konya#Selçuklu#Sefa Selvi

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