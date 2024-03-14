6 kişi ölmüştü... Katliam gibi kazaya 15 yıl istendi

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89 METRE FREN İZİ

Kazada yayalardan Fadime Aslan (52), kızı Sultan Aslan (33), torunları Elif Aslan (14), Fadime Aslan (7) ve Azra Atalay (9) hayatını kaybetti. Ölen Fadime Aslan’ın diğer kızı Emine Atalay (32), çocukları Hasan Atalay (11), Ali Cemal Atalay (8), Fadime Aslan (8) ve Ceylin Naz Övüş (16) yaralandı. Hastaneye kaldırılan yaralılardan Emine Atalay da kurtarılamadı. Sefa Selvi ise tutuklandı. Kaza tespit tutanağında caddedeki azami hız limitinin otomobiller için 82 kilometre olduğu ancak Selvi’nin otomobilinin 111-120 kilometre hızla gittiği, fren izi uzunluğunun da 89.6 metre olduğu belirtildi. Konya Cumhuriyet Başsavcılığı’nca hazırlanan iddianamede, 2’nci bir bilirkişi raporuna yer verildi. “Olay yerinde bulunan aydınlatma lambalarından birkaçı kaza esnasında çalışmamaktadır. İlgili kuruluş kaza mahallinin bulunduğu yer ve devamında aydınlatma ile ilgili gerekli çalışmaları yapmış ancak hayatın olağan akışında aydınlatma lambalarının arızalanması gayet tabidir” ifadesinin yer aldığı raporun sonuç kısmında kazaya karışan yayalar ile şüpheli Sefa Selvi’nin dışında kusurlu başka kişi veya kurumun olmadığı belirtildi.

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‘AYDINLATMA YETERSİZDİ’

Selvi, iddianamede yer alan ifadesinde, bir anda karşısına kalabalık bir grubun çıktığını belirterek, “Direksiyonu refüje doğru kırdım, frene bastım, ancak duramadım. Yolda aydınlatmalar yetersizdi; bu yüzden yayaları göremedim” dedi. Selvi hakkında ‘taksirle ölüme ve yaralanmaya neden olma’ suçundan toplamda 2 yıldan 15 yıla kadar hapis cezası talep edildi. İddianame, Konya 3’üncü Ağır Ceza Mahkemesi’nce kabul edildi.