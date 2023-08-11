6.6 milyon konut dönüşecek

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DEPREM BÖLGESİNDEN ELİMİZİ HİÇ ÇEKMEDİK

“Pençe-Kilit bölgesinde operasyonlar sırasında çatışmada şehit düşen kahraman askerlerimize Allah’tan rahmet diliyorum. Ailelerine başsağlığı diliyorum. 6 Şubat depremlerinde hayatlarını kaybedenleri bir kez daha yâd ediyorum. Deprem bölgesinden elimizi hiç çekmedik. Sahadaki sıkıntıları bizzat takip ettik. Maraş’ın neredeyse üçte biri oturulamaz hale gelmişti. Deprem konutu sayısı 18 bin, köy evleri ile 29 bine ulaşıyor. Evleri, işyerleri yıkılan insanları yeni yuvalarına kavuşturmak için kolları sıvadık. 15 Ağustos’a kadar tesislerde, çadırlarda kalanları konteynerlere yerleştirmiş olacağız. 319 bin konutu bir yılda hak sahiplerine vereceğiz. 180 bin konutun ihalesi gerçekleşti. İnşaatlar hızla yükseliyor. Yerinde dönüşüm projesini başlattık. Hibe ve çok uygun şartlarda kredi desteği içeren desteğimiz deprem bölgemizde büyük bir teveccühle karşılandı.

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YERİNDE DÖNÜŞÜME 160 BİN BAŞVURU

160 binden fazla insanımız yerinde dönüşüm için başvuru yaptı. Bu vatandaşlarımız arasında 20 binden fazla Maraşlı kardeşimiz vardır. Yerinde dönüşüm projesiyle aynı zamanda ekonomi canlanacak, yeni istihdam alanları oluşacak, mahalle kültürü hayat bulacak. Konutlar daha az maliyetle hayata geçirilecek. Depremin yıktığı şehirlerimizi altyapısı ve üstyapısıyla daha görkemli, daha dayanıklı, daha ferah bir şekilde inşa edeceğiz. Yaşadığımız her felaket bize alınması gereken tedbirleri tekrar tekrar hatırlatmaktadır. Hiç şüphesiz bunların en başında kentsel dönüşüm gelmektedir. Başbakanlığımız ve Cumhurbaşkanlığımız dönemlerinde TOKİ vasıtasıyla Türkiye’nin yapı stokunun yenilenmesi için çok çaba harcadık. TOKİ bugüne kadar ülkemiz genelinde 1 milyon 200 bin proje üretti.

PROJELERDE CHP KARŞIMIZA DİKİLDİ

Deprem felaketi özellikle kentsel dönüşüm hamlelerinin ne kadar isabetli olduğunu bir kez daha ortaya koymuştur. Türkiye’deki sığ muhalefet anlayışının ülkemize ödettiği bedelleri acı da olsa görme fırsatı bulduk. Kentsel dönüşüm ile ilgili ne zaman bir adım atsak, CHP ve şürekâsı hep karşımıza dikildi. Kentsel dönüşüme rantsal dönüşüm diyerek, projelere kara çaldılar. Çeşitli illegal örgütler vasıtasıyla firmaları, işçileri ve mülk sahiplerini de tehdit ettiler. Kendileriyle aynı ideolojik kafa yapısına sahip meslek kuruluşları ve odalar aracılığıyla projeleri mahkemeye götürdüler.

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3.3 MİLYON KONUT İNŞA EDİLDİ

Son 21 yılda kentsel dönüşüm ve depreme hazırlık namına ne yaptıysak, biz işte bu takoz zihniyete rağmen yaptık. Ülkenin dört bir yanında 3.3 milyon konutun inşasını sağladık. Böylece 20 milyona yakın insanımızı güvenli yuvaya kavuşturmuş olduk. Türkiye genelinde 6.5 milyon konutu süratle dönüştürmeyi hedefliyoruz. Bunları tamamladığımızda şehirlerimiz hem güzelleşecek hem de depremler çok daha hazırlıklı hale gelecektir.”

SPOR KULÜPLERİ BAKALIM KAÇ KONUTLA KATILACAK

Erdoğan konut yapımı için bağış çağrısı da yaptı: “Bakanlık, TOKİ, Emlak Konut ve hayırseverlerimizin eliyle Kahramanmaraş’ta 7 ayrı bölgede temel atma töreni gerçekleştiriyoruz. Toplamda 9 bin 74 konut ile 231 işyeri için bugün ilk kazmayı vuruyoruz. Bu konutların 913 adedi hayırseverlerimiz tarafından inşa edilecektir. Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği, Cem Avcı Wow Otelleri’ne, Galatasaray Spor Kulübü’ne bu anlamlı destekleri için teşekkür ediyorum.

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GALATASARAY’A TEBRİK

Galatasaray Spor Kulübü’nü bu ilk 250 konut adımı için tebrik ediyorum ama Kayseri’yi bir kenara koymak doğru olmaz. Bakalım Kayseri kaç konutla bu işe katılacak. Bunu da göreceğiz. Ama diğerlerini de Fenerbahçe, Trabzon, Beşiktaş onları da bekleyeceğiz bakalım, onlar kaç konutla bu yarışın içinde olacak. Hayırda yarış bu. Tribünlerden paralar geliyor, öyleyse bunların bir kısmını buralara aktaralım.”

KAYSERİ YANITI

Temel atma alanında bulunan Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Mehmet Özhaseki ise “Sayın Cumhurbaşkanım, Kayseri sizi hiç yalnız bırakmadı, Kayserispor’dan özelikle buraya yardım etmesini istiyorsunuz, emriniz olur. Galatasaray kadar biz de Kayserispor olarak buraya yardım ederiz” ifadelerini kullandı. Erdoğan ise Özhaseki’ye “Aynı renkleri taşıdığı için mi söylüyorsun bunları” diyerek espri yaptı.

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KAHRAMANMARAŞ’TA KONUTLAR BÖYLE OLACAK

Kahramanmaraş’ta yüksek katlı binaların yerini 4 katlı yapılar alacak. Temel atma töreninde konuşan Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Mehmet Özhaseki, yeni konutların fay hattına en az 60 metre uzaklıkta olacağını da söyledi.



