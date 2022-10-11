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5’inci kez alkollü yakalanan sürücü uyuyor gibi davrandı... Ehliyetine 2036 yılına kadar el konuldu

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#Bursa#Ceza#Ehliyet
5’inci kez alkollü yakalanan sürücü uyuyor gibi davrandı... Ehliyetine 2036 yılına kadar el konuldu
Oluşturulma Tarihi: Ekim 11, 2022 05:41

Bursa’nın İnegöl ilçesinde, polis uygulamasına girmemek için park ettiği araçta uyuyor gibi davranan Hüseyin Ş.’nin (57) yapılan kontrolde 2.00 promil alkollü olduğu tespit edildi. Alkollü araç kullanmaktan 5inci kez yakalandığı belirlenen Hüseyin Ş.ye toplam 8 bin 432 TL cezai işlem uygulanırken, daha önce el konulan ehliyetinin teslim süresi ise 2036 yılına kadar uzatıldı.

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İnegöl Emniyet Müdürlüğüne bağlı trafik polisleri, Orhaniye Mahallesi, Ankara Caddesi üzerinde uygulama noktası oluşturdu. Polis memurları rutin denetimlerini sürdürürken, 16 KJ 946 plakalı otomobil sürücüsünün uygulama noktasına girmemek için geri manevra yaparak aracı 100 metre uzaklıkta yolun kenarına park ettiği görüldü.

UYUYOR GİBİ DAVRANAN SÜRÜCÜ FARK EDİLİNCE İTİRAF ETTİ

Durumu fark eden ekipler sürücünün otomobili bırakıp kaçma ihtimaline karşı hızla araca yöneldi. Polisler, otomobilin yanına geldiğinde sürücünün, aracın sağ ön yolcu koltuğunda uyuyor gibi davrandığını fark etti. Araçtan indirilen Hüseyin Ş., otomobili kullanmadığını iddia ederek, polis ekiplerine uzun süre direndi. Hüseyin Ş., polisin kendisini gördüğünü söylemesi üzerine aracı kullandığını ve uygulamaya girmemek için geri manevra yaptığını itiraf etti.

5İNCİ KEZ ALKOLLÜ YAKALANDI EHLİYETİNE 2036 YILINA KADAR EL KONULDU

Polis ekiplerinin kontrollerinde 2.00 promil alkollü olduğu tespit edilen Hüseyin Ş.nin alkollü araç kullanırken daha önce de 4 kez yakalandığı ve ehliyetine el konulduğu anlaşıldı. Hüseyin Ş.ye alkollü araç kullanmaktan 3 bin 674 TL, ehliyetsiz araç kullanmaktan 3 bin 674 TL, aracının sigortasız olmasından dolayı bin 84 TL olmak üzerine toplam 8 bin 432 TL cezai işlem uygulandı. Ayrıca Hüseyin Ş.nin el konulan ehliyetinin teslim süresi 2036 yılına uzatıldı.

Polis ekiplerine teşekkür eden Hüseyin Ş. ise polis ekiplerinden aracında unuttuğu takma dişlerini almak için izin istedi. Araçta bir süre protez dişlerini arayan Hüseyin Ş., daha sonra ifadesi alınmak üzere polis merkezine götürüldü. Otomobil ise çekici yardımıyla otoparka çekildi.

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