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5'inci kattan boş havuza düşen öğretmen hayatını kaybetti

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#Faruk Akay#Kocaeli#Boş Havuz
5inci kattan boş havuza düşen öğretmen hayatını kaybetti
Oluşturulma Tarihi: Ocak 11, 2023 20:56

Kocaeli'nin Körfez ilçesinde 5'inci kattaki evinin balkonundan boş havuza düşen öğretmen Faruk Akay (40), kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti.

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Olay akşam saatlerinde Körfez Hacıosman Mahallesi Nihat Atlı Sokak üzerindeki bir apartmanda meydana geldi. Binanın 5'inci katındaki evinin balkonunda bulunan Körfez Atatürk Anadolu Lisesi'nde görevli matematik öğretmeni Faruk Akay, henüz bilinmeyen sebeple bahçedeki boş havuza düştü.

5inci kattan boş havuza düşen öğretmen hayatını kaybetti

Apartmanda yaşayan bir kişinin haber vermesi üzerine gelen sağlık ekibi öğretmeni Derince Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırdı. Ağır yaralanan öğretmen, burada doktorların tüm müdahalelerine rağmen kurtarıldı. Polis olayla ilgili soruşturma başlattı. 

5inci kattan boş havuza düşen öğretmen hayatını kaybetti

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#Faruk Akay#Kocaeli#Boş Havuz

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