57 kentte etkili olacak! Meteoroloji'den sağanak ve fırtına uyarısı

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Fırtına ve kuvvetli yağışın gün boyu etkili olması bekleniyor.

İşte sarı kodla uyarılan o iller: Adana (fırtına), Adıyaman (fırtına), Afyonkarahisar (gök gürültülü sağanak), Ankara (gök gürültülü sağanak), Aydın (gök gürültülü sağanak), Bartın (gök gürültülü sağanak), Bilecik (gök gürültülü sağanak), Bolu (gök gürültülü sağanak), Bursa (gök gürültülü sağanak), Çankırı (gök gürültülü sağanak), Denizli (gök gürültülü sağanak), Düzce (gök gürültülü sağanak), Edirne (gök gürültülü sağanak), Elazığ (fırtına), Erzincan (fırtına), Eskişehir (gök gürültülü sağanak), İstanbul (gök gürültülü sağanak), Kahramanmaraş (fırtına), Karabük (gök gürültülü sağanak), Kastamonu (gök gürültülü sağanak), Kırklareli (gök gürültülü sağanak), Kocaeli (gök gürültülü sağanak), Kütahya (gök gürültülü sağanak), Malatya (fırtına), Manisa (gök gürültülü sağanak), Mersin (fırtına), Muğla (gök gürültülü sağanak), Sakarya (gök gürültülü sağanak), Şanlıurfa (fırtına), Tekirdağ (gök gürültülü sağanak), Tunceli (fırtına), Şanlıurfa (fırtına), Uşak (gök gürültülü sağanak), Zonguldak (gök gürültülü sağanak).

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Turuncu kodla uyarılan iller: Aksaray (fırtına), Antalya (kuvvetli yağış), Balıkesir (gök gürültülü sağanak), Bayburt (fırtına), Burdur (kuvvetli yağış), Çanakkale (gök gürültülü sağanak), Erzurum (fırtına), Giresun (fırtına), Gümüşhane (fırtına), Isparta (kuvvetli yağış), İzmir (gök gürültülü sağanak), Karaman (fırtına), Kayseri (fırtına), Kırşehir (fırtına), Kırıkkale (fırtına), Konya (fırtına), Nevşehir (fırtına), Niğde (fırtına), Ordu (fırtına), Rize (fırtına), Sivas (fırtına), Tokat (fırtına), Trabzon (fırtına), Yozgat (fırtına).

SARI KODLU UYARI NEDİR?

Hava durumu potansiyel tehlikelidir: Tahmin edilen meteorolojik hadise olağandışı olmamakla birlikte, meteorolojik şartlardan etkilenebilecek faaliyetler konusunda dikkatli olunmalıdır.

TURUNCU KODLU UYARI NEDİR?

Hava durumu tehlikelidir: Tahmin edilen meteorolojik hadise sıklıkla görülmemektedir. Hasar ve kayıpların oluşması muhtemeldir. Çok tedbirli olmalı, güncel meteorolojik koşullar ve tahminler takip edilmelidir.