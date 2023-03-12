Hürriyet Arama×
E-bültenlerGünlük Egazete© Copyright 2023 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞKullanım Koşulları,Gizlilik Politikası,İletişim için bu linklerikullanabilirsiniz. Login olduğunuz taktirde kullanım koşullarınıve gizlilik politikasını kabul etmiş olursunuz.
Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
GÜNDEM DÜNYA BİGPARA SPOR ARENA KELEBEK YAŞAM YAZARLAR
Hürriyet Arama
HABERLERGündem Haberleri

57 kentte etkili olacak! Meteoroloji'den sağanak ve fırtına uyarısı

Güncelleme Tarihi:

#Hava Durumu#Meteoroloji#Sağanak
57 kentte etkili olacak Meteorolojiden sağanak ve fırtına uyarısı
Oluşturulma Tarihi: Mart 12, 2023 11:10

Meteoroloji Genel Müdürlüğü, aralarında İstanbul ve Ankara'nın da bulunduğu 33 ilde 'sarı', 24 ilde 'turuncu' kodu yayınlayarak fırtına uyarısında bulundu.

Haberin Devamı

Fırtına ve kuvvetli yağışın gün boyu etkili olması bekleniyor.

İşte sarı kodla uyarılan o iller: Adana (fırtına), Adıyaman (fırtına), Afyonkarahisar (gök gürültülü sağanak), Ankara (gök gürültülü sağanak), Aydın (gök gürültülü sağanak), Bartın (gök gürültülü sağanak), Bilecik (gök gürültülü sağanak), Bolu (gök gürültülü sağanak), Bursa (gök gürültülü sağanak), Çankırı (gök gürültülü sağanak), Denizli (gök gürültülü sağanak), Düzce (gök gürültülü sağanak), Edirne (gök gürültülü sağanak), Elazığ (fırtına), Erzincan (fırtına), Eskişehir (gök gürültülü sağanak), İstanbul (gök gürültülü sağanak), Kahramanmaraş (fırtına), Karabük (gök gürültülü sağanak), Kastamonu (gök gürültülü sağanak), Kırklareli (gök gürültülü sağanak), Kocaeli (gök gürültülü sağanak), Kütahya (gök gürültülü sağanak), Malatya (fırtına), Manisa (gök gürültülü sağanak), Mersin (fırtına), Muğla (gök gürültülü sağanak), Sakarya (gök gürültülü sağanak), Şanlıurfa (fırtına), Tekirdağ (gök gürültülü sağanak), Tunceli (fırtına), Şanlıurfa (fırtına), Uşak (gök gürültülü sağanak), Zonguldak (gök gürültülü sağanak).

Haberin Devamı

Turuncu kodla uyarılan iller: Aksaray (fırtına), Antalya (kuvvetli yağış), Balıkesir (gök gürültülü sağanak), Bayburt (fırtına), Burdur (kuvvetli yağış), Çanakkale (gök gürültülü sağanak), Erzurum (fırtına), Giresun (fırtına), Gümüşhane (fırtına), Isparta (kuvvetli yağış), İzmir (gök gürültülü sağanak), Karaman (fırtına), Kayseri (fırtına), Kırşehir (fırtına), Kırıkkale (fırtına), Konya (fırtına), Nevşehir (fırtına), Niğde (fırtına), Ordu (fırtına), Rize (fırtına), Sivas (fırtına), Tokat (fırtına), Trabzon (fırtına), Yozgat (fırtına).

Meteoroloji'den sağanak ve fırtına uyarısı
daha fazla video içinMeteoroloji'den sağanak ve fırtına uyarısı

 SARI KODLU UYARI NEDİR?

Hava durumu potansiyel tehlikelidir: Tahmin edilen meteorolojik hadise olağandışı olmamakla birlikte, meteorolojik şartlardan etkilenebilecek faaliyetler konusunda dikkatli olunmalıdır.

 TURUNCU KODLU UYARI NEDİR?

Hava durumu tehlikelidir: Tahmin edilen meteorolojik hadise sıklıkla görülmemektedir. Hasar ve kayıpların oluşması muhtemeldir. Çok tedbirli olmalı, güncel meteorolojik koşullar ve tahminler takip edilmelidir.

 

Gözden Kaçmasın

En yetkili isimden 3 ay yağmur müjdesiEn yetkili isimden 3 ay yağmur müjdesiHaberi görüntüle
Haberle ilgili daha fazlası:
#Hava Durumu#Meteoroloji#Sağanak

BAKMADAN GEÇME!

BİR SORUDAN FAZLASI | Neden sürekli erteliyorum

BİR SORUDAN FAZLASI | Neden sürekli erteliyorum?

#Sağlık
20 yıldır ayakkabısız yaşıyor, her yere çıplak ayakla gidiyor... Doğada gezinmek kolay, asıl zor olan insanların arasında dolaşmak

20 yıldır ayakkabısız yaşıyor, her yere çıplak ayakla gidiyor... 'Doğada gezinmek kolay, asıl zor olan insanların arasında dolaşmak'

#Joseph Deruvo Jr.
Pınar Gültekin cinayeti davasında karar verildi: Cemal Metin Avcıya ağırlaştırılmış müebbet, kardeşine 4 yıl hapis

Pınar Gültekin cinayeti davasında karar verildi: Cemal Metin Avcı'ya ağırlaştırılmış müebbet, kardeşine 4 yıl hapis

#Pınar Gültekin