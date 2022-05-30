560 bin kişi ilk fidana akın etti

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Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan, Atatürk Havalimanı’nda düzenlenen İstanbul’un Fethi’nin 569. yılı kutlamaları ve Millet Bahçesi ilk fidan dikim töreninde “Bugün İstanbul’un fethinin 569. yıl dönümü. Cumhur İttifakı olarak bir aradayız. Bu yıldönümünü temsilen 569 yeniçerimiz burada. Bu demektir ki fethin 600. yıl dönümüne adadığımız 2053 vizyonumuza bir adım daha yaklaştık” dedi. Erdoğan konuşmasında özetle şunları söyledi:

EN BÜYÜK AFET TOPLANMA ALANI

“Kardeşlerim Atatürk Havalimanı arazisinin kullanılmaya devam eden kısımları dışında kalan 5 milyon metrekarenin üzerindeki alanını millet bahçesi yaparak İstanbul halkının hizmetine sunuyoruz. 145 bin ağaç ve fidan buraya dikilecek. Spordan pikniğe, kitap okumadan yürüyüşe, fuardan müzeye kadar her türlü faaliyetin yürütülebileceği bir alan olacak. Yaşlılardan çocuklara herkese hitap eden, günde 1 milyon insanın yararlanabileceği bir yer haline getiriyoruz. Millet bahçemiz aynı zamanda İstanbul’un en büyük afet toplanma alanı olarak hizmet verecek. Dünyanın hiçbir yerinde bir şehre böylesine bir yeşil alan kazandırılması projesine karşı çıkacak aklı başında tek bir kişi bulamazsınız. Ama ülkemizde aklını kiraya vermiş siyasi husumet uğruna her şeye gözü kapalı karşı çıkmayı adet haline getirmiş bir kesimle karşı karşıyayız. Bunlar köprüye karşı çıkar, bunlar parka, ağaca, yeşile çıkar. İşlerine gelince ağaç kesilecek yaygarasıyla ülkenin altını üstüne getirir. İşlerine gelmeyince beceriksizlik sebebiyle şehrin göbeğinde kesilmiş ağaçları görmezden geliyor. İşte Beşiktaş Çırağan. O bölgede çınar ağaçlarını nasıl kestiklerini gördünüz. İşlerine gelince çevrecilik adına ortalığı karıştırırlar. İşlerine gelmeyince dünyanın en önemli iklim anlaşmasına taraf Atatürk Havalimanı millet bahçemizin ülkemize ve İstanbul’umuza hayırlı olmasını diliyorum. İnşallah bu millet bahçemizi önümüzdeki yıl bu zamanlar hizmete açmış olacağız.”

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Mustafa Şentop, Emine Erdoğan , Tayyip Erdoğan, Devlet Bahçeli

YURT BİNASINDAN KİMLER RAHATSIZ

Cumhurbaşkanı “Ülkemizde yaptığımız onca eseri görmeyenlerin, New York’ta Birleşmiş Milletler Binası karşısında yükselen 36 katlı Türk evinin temsil ettiği misyonu görmeyenlerin, New York’taki 21 katlı yurt binasının gerisindeki gayeyi görmeyenlerin özellikle görmelerini de beklemiyoruz” diyerek şöyle devam etti: “Peki bu yurt binasının yapılmasından kimler rahatsız? FETÖ’cüler rahatsız. PKK’lılar rahatsız. Ermeni ve Rum lobileri rahatsız. Sivil toplum görünümlü istihbarat kurumları rahatsız. Çünkü yurt hizmete girdiğinde Amerika’ya eğitime giden gençlerimizi terör örgütleri başta olmak üzere ülkemiz düşmanı yapılar ağlarına düşüremeyeceklerdir. Hasetlerinden çatlasalar da biz bu eserleri tamamlayıp milletimizin hizmetine sunacağız.”

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SON NEFESİMİZE KADAR BURADAYIZ

Erdoğan konuşmasında CHP Lideri Kılıçdaroğlu’na şöyle seslendi: “Yalanla bu iş olmaz. İftira ile bu iş olmaz. İnsan biraz utanır ya. Kaçacak diye akıl ve ahlak dışı hezeyanlarla bu iş hiç olmaz. İşte Erdoğan burada. Ataköy’de ölümüne burada. 15 Temmuz gecesi ben milletimi nereye çağırdım Atatürk Havalimanı’na. Milletim geldi mi oraya? Geldi. Bay Kemal FETÖ’cülerle beraber tankların arasından Bakırköy Belediyesi’ne gitti. Kaçacak dediğiniz kişi Tayyip Erdoğan ya. Biz vesayet güçlerinin nobranlığından kaçmamışız. Biz terör örgütlerinin ve onların ağa babalarının ateş topu gibi üzerimize gelen saldırılarından kaçmamışız. Biz siyasetin ve ekonominin küresel tetikçilerinin tuzaklarından kaçmamışız.

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BİZ KAÇMAMIŞIZ...

Biz işte 15 Temmuz gecesi savaş uçaklarının, helikopterlerin, tankların, tüfeklerin namlularından kaçmamışız. Biz gözümüzü burada açtık. İlk havamızı burada soluduk, Allah’ın izniyle son nefesimize kadar da buradayız. Gençler beraber miyiz? Kaçmak yok değil mi? Ne diyor Hayyam? Karanlık aydınlıktan kaçar. Yalan doğrudan kaçar, üzülme doğruların kaderidir, kargalar sürüyle kartallar yalnız uçar. Türkiye kartallar gibi yalnız uçmak zorunda kalsa da leş kargalarının güdümüne girmeyecek, ellerine kalmayacaktır.”

SOLOTÜRK GÖSTERİSİ





Atatürk Havalimanı’ndaki törene katılanlar SOLOTÜRK gösterisini heyecanla izledi.

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161 METRELİK SAHNE

Törende en büyük sahnelerden biri olduğu belirtilen 161 metre boyunda, 80 metre eninde dev bir sahne oluşturuldu. Sahnede, fethin 569. yılını sembolize eden 569 çocuk ve 569 kişilik mehter ekibi yer aldı. Törene Tayyip Erdoğan ve eşi Emine Erdoğan ile birlikte TBMM Başkanı Mustafa Şentop, Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, MHP Lideri Devlet Bahçeli, BBP Genel Başkanı Mustafa Destici ve bakanlar katıldı. 16 Türk devletini temsil kıyafetleriyle askerler de sahnede yer aldı.

145 BİN 300 AĞAÇ

Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan, Millet Bahçesi’ne ilk gürgen fidanını, eşi Emine Erdoğan, Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum ve eşi Şengül Kurum’la birlikte dikti.



Dünyanın en büyük 5’inci şehir parkı olacağı belirtilen Atatürk Havalimanı Millet Bahçesi’ndeki 5 milyon 61 bin metrekarelik alanda İstanbul’un fethini temsilen, aralarında 40-50 yaşında olanların da bulunacağı 145 bin 300 ağaç dikilecek. Proje kapsamında yeşil alan içerisinde yayadan daha hızlı bir ulaşım aracı olmayacak. İbreli ve yapraklı ağaçların birlikte kullanılmasıyla millet bahçesi dört mevsim yeşil kalacak. Etkinlik çayırı ise 28 bin kişi kapasitesiyle büyük etkinliklere ev sahipliği yapabilecek. 2 bin kişilik seyirci kapasitesine sahip spor alanı oluşturulacak.

BİNALAR KALIYOR

10 bin metrekarelik alanda 7 konseptte çocuk oyun alanları olacak. Atatürk Havalimanı’ndaki tüm peronlar, hangarlar, binalar kalacak ve restore edilecek. Ulusal ve uluslararası fuarların düzenleneceği bu binalarda yapılacak bilim merkezlerinde gençler robotik çalışacak ve yazılım üretecek. Müzelerde sanatçılar eserlerini sergileyebilecek.

DÜNYADA İLK 5’TE

Atatürk Havalimanı Milet Bahçesi, dünyanın en büyük 5’inci şehir parkı olacak. Muhtemel bir afet durumunda İstanbul’un afet toplanma alanı, deprem toplanma alanı olarak kullanılacak. İlk etabının Mayıs 2023’te açılması planlanan Atatürk Havalimanı Millet Bahçesi; Rusya’daki Bitsevsky Park, Portekiz’deki Monsanto Forest Park, ABD’deki Fairmount Park ve İrlanda’daki Phoenix Park’ın ardından dünyanın en büyük 5’inci şehir parkı olacak.